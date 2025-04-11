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Стали известны лучшие заведения в Томске по версии 2ГИС

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Геосервис определил победителей международной «Премии 2ГИС» в Томске. В проекте отмечают самые популярные места города, руководствуясь выбором самих пользователей, сообщает пресс-служба компании.

«Алгоритм геосервиса рассчитал, какие компании за последний год жители и туристы чаще всего искали на карте и в справочнике, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали, хвалили в отзывах и кому ставили высокие оценки», — говорится в пресс-релизе.

В Томске победителями в сфере общепита стали 18 мест — 3 кафе, 4 кофейни, 4 кондитерские, 3 бара, 4 ресторана. Среди них — ресторан Santa Monica, гриль-бар «Харди гарди», кофейни «Буланже» и «Территория Кофе», кондитерская «Заверните!», бар «The burger lab» и др.

Премию получили не только заведения общепита, но и фитнес-клубы, гостиницы, магазины цветов и другие компании — всего 60 лауреатов по итогам 2024 года.

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