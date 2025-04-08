«Ростелеком» запускает конкурс для юных томичей «Голоса Победы»

8 апреля 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» совместно с радио «Jazz в Томске 99,6 fm» запускает детский творческий конкурс, приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы предлагают детям и подросткам подготовить аудио или видеозапись выразительного чтения стихотворений о войне. Родителям юных чтецов нужно отправить материалы в официальный аккаунт «Jazz в Томске» в социальной сети ВКонтакте до 30 апреля 2025 года. Все работы будут опубликованы в специальном альбоме группы и прозвучат в эфире радиостанции.

Жюри подведет итоги конкурса 7 мая 2025 года. Победители и призеры получат от компании «Ростелеком» мерч и сертификаты на бесплатную подписку на сервис «Лицей». Также организаторы приготовили спецноминацию «Маленький литератор», в которой определится самый юный и талантливый участник.

«Музыка и поэзия всегда были мощными инструментами передачи эмоций и памяти. Для радиостанции „Jazz“ важно поддерживать такое начинание. Пусть каждый голос ребенка станет еще одним звеном в цепочке поколений, хранящих память о подвигах наших предков», — отметила управляющий партнер радио «Jazz в Томске» Оксана Томчак.

«Это проект в первую очередь для молодого поколения — чтобы ребята смогли прочувствовать и оценить героизм тех, кто боролся за свободу и мир. Мы дарим победителям конкурса „Голоса Победы“ подписку на „Лицей“, так как эта платформа — хороший инструмент для расширения знаний, в том числе по литературе и истории. В этом году пользователям сервиса стал доступен специальный раздел „Диктант Победы“, где можно пройти видеокурсы о ВОВ перед участием в одноименной акции», — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Подробную информацию о правилах участия в конкурсе «Голоса Победы» можно узнать на странице сообщества «Jazz в Томске 99,6 fm» в социальной сети ВКонтакте.

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