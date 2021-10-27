Девять томских школ уйдут на дистант 28 и 29 октября

27 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В ближайшие дни, 28 и 29 октября, девять общеобразовательных учреждений Томска будут работать в дистанционном формате, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на дистант перейдут:

Академический лицей;

Лицей №1;

Гимназия №13;

Гимназия №18;

Гимназия №26;

Школа № 40;

Школа №49;

Школа №50;

Школа «Эврика-развитие».

В сообщении сказано, что данная мера связана с ростом числа учеников и работников, у которых был обнаружен коронавирус.

Напомним, с 30 октября в Томской области ужесточается режим ограничений в связи с установлением с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.

Кроме того, в начале ноября томские детсады будут работать в режиме дежурных групп.

Как сообщалось, с 8 ноября в регионе вводится вход по QR-кодам и сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни для посетителей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19. Также в регионе введена обязательная вакцинация, проводятся рейды по соблюдению масочного режима, «скорая» работает в усиленном режиме.

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