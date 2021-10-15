В Томской области вводится обязательная вакцинация

15 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

С сегодняшнего дня, 15 октября, в Томской области вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Об этом решении в своем телеобращении сообщил губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

По его словам, причиной введения этой меры стали ухудшение эпидситуации и низкие темпы прививочной кампании.

«Мы стоим на пороге четвертой волны пандемии, которая осложняется осенней эпидемией гриппа. Этот инфекционный микс крайне опасен. И нам с вами нужно вместе эту опасность преодолеть», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По его словам, рост заболеваемости напрямую связан с темпами вакцинации - в Томской области прививки поставили всего 46% от необходимого количества людей.

«Сегодня 75 процентов случаев ковида регистрируется в Томске. Три четверти заболевающих — люди в самом расцвете сил, от 30 лет. Люди 65+ — главная группа риска. При этом 98 процентов, попадающих в больницы — не вакцинированы», — сообщил губернатор.

Он также отметил, что в связи с этим Томская область вслед за большинством регионов страны вынуждена ввести обязательную вакцинацию. Поначалу она коснется отдельных категорий работников: сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, врачей, учителей, работников сферы услуг и студентов.

«Пожалуйста, дорогие мои, уговорите себя и тех, кто рядом, поставить прививку, - обратился к жителям Томской области Сергей Жвачкин. - Чем быстрей мы привьемся, тем быстрей заживем нормальной, полноценной, привычной жизнью».

Ранее сообщалось, что в ноябре оперштаб примет дополнительные ограничительные меры для посещения мест с массовым пребыванием людей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: