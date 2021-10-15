18+
18+

В Томской области вводится обязательная вакцинация

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, вакцинация обязательная прививка укол В Томской области вводится обязательная вакцинация

С сегодняшнего дня, 15 октября, в Томской области вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Об этом решении в своем телеобращении сообщил губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

По его словам, причиной введения этой меры стали ухудшение эпидситуации и низкие темпы прививочной кампании.

«Мы стоим на пороге четвертой волны пандемии, которая осложняется осенней эпидемией гриппа. Этот инфекционный микс крайне опасен. И нам с вами нужно вместе эту опасность преодолеть», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По его словам, рост заболеваемости напрямую связан с темпами вакцинации - в Томской области прививки поставили всего 46% от необходимого количества людей.

«Сегодня 75 процентов случаев ковида регистрируется в Томске. Три четверти заболевающих — люди в самом расцвете сил, от 30 лет. Люди 65+ — главная группа риска. При этом 98 процентов, попадающих в больницы — не вакцинированы», — сообщил губернатор.

Он также отметил, что в связи с этим Томская область вслед за большинством регионов страны вынуждена ввести обязательную вакцинацию. Поначалу она коснется отдельных категорий работников: сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, врачей, учителей, работников сферы услуг и студентов.

«Пожалуйста, дорогие мои, уговорите себя и тех, кто рядом, поставить прививку, - обратился к жителям Томской области Сергей Жвачкин. - Чем быстрей мы привьемся, тем быстрей заживем нормальной, полноценной, привычной жизнью».

Ранее сообщалось, что в ноябре оперштаб примет дополнительные ограничительные меры для посещения мест с массовым пребыванием людей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

ТГУ создаст региональный центр трансфера технологий в Томске

1 октября 2021
Томские новости

Томские каратисты привезли три «бронзы» с всероссийских соревнований

28 сентября 2021
Томские новости

Экспертный совет Минобрнауки утвердил создание в Томской области карбонового полигона

27 сентября 2021
Томские новости

Томичей ждет масштабное отключение воды 13-14 октября

27 сентября 2021
Томские новости

Сальдо внешней торговли Томской области в 2021г впервые за 8 лет ожидается положительным

1 октября 2021
Томские новости

Томичи смогут принять участие в Лаборатории новых медиа

24 сентября 2021
Томские новости

Томич взял «бронзу» на чемпионате России по всестилевому каратэ

22 сентября 2021
Томские новости

Томичей старшего возраста приглашают на бесплатные занятия английским языком

8 октября 2021
Томские новости

Пострадавший при пожаре в томском ТЮЗе находится в удовлетворительном состоянии

8 октября 2021
Комментарии для сайта Cackle