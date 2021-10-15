В ноябре в Томской области ужесточат введут дополнительные ограничения

15 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томской области в ноябре изменится режим ограничений, введенный в связи с распространением коронавируса.

Как уточняет региональный департамент здравоохранения, с 8 ноября в регионе начнут требовать сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 при посещении заведений общепита. Через неделю, 15 ноября, такая справка потребуется для похода в парикмахерские, салоны красоты, спортивные объекты, в том числе бассейны, фитнес-клубы.

Кроме того, сертификат потребуется и при посещении культурных заведений: библиотек, музеев, кинотеатров и других развлекательных (досуговых) заведений, проживании в гостиницах.

«Это вынужденная мера, направленная на сдерживание роста вирусных заболеваний в регионе. Как сказал губернатор, ограничения на вход в общественные места вводятся поэтапно для того, чтобы люди и бизнес могли подготовиться к ним», - прокомментировала решение оперштаба заместитель губернатора по социальной политике Алёна Левко.

В сообщении отмечается, что вместо сертификата о прививке можно предъявить сертификат переболевшего коронавирусом, если с даты выздоровления прошло не более полугода. Оба документа доступны в личном кабинете на портале госуслуг и действительны при предъявлении как в электронном, так и в бумажном виде.

Вместо одного из этих сертификатов жители региона могут воспользоваться и бумажными аналогами с печатью медицинского учреждения. Например, предъявить выданный в поликлинике сертификат профилактических прививок, в котором указаны дата постановки вакцины и введенный препарат. Можно предъявить и справку из медучреждения о перенесенном заболевании, которая выдается пациенту после выздоровления. Также можно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до мероприятия.

Без предъявления документов вход в учреждения будет ограничен. Такие же ограничения будут распространяться на тех, кто получил медотвод по вакцинации.

«Если врач посчитал, что здоровье пациента подвергается высокому риску даже от постановки вакцины и выдал соответствующую справку, значит, такой человек рискует еще больше, посещая общественные заведения и подвергая себя еще большему риску тяжелых осложнений при заражении новой коронавирусной инфекции», - отметила заместитель губернатора.

В пресс-службе уточняют, что при улучшении эпидемиологической ситуации ограничительные меры будут пересмотрены.

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