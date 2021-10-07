В Томской области «скорая» работает в усиленном режиме

Томский Обзор / Фото: 21 октября 2021 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области формируют дополнительные бригады скорой медицинской помощи, чтобы справиться с пиковой нагрузкой. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В связи с сезонным подъемом заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом в Томске в течение трех последних недель количество выездов бригад «скорой» увеличилось на 30%. За последние семь дней на томскую станцию скорой помощи поступило 9 102 звонка, бригады выезжали на вызовы 4 164 раза, из них 1 231 раз — к пациентам с симптомами ОРВИ, гриппа и СОVID-19. Ежедневно на смене работают от 36 до 40 бригад скорой медицинской помощи, среднесуточная нагрузка на бригаду составляет более 20 вызовов.

«По поручению губернатора мы формируем дополнительные бригады для увеличения мощностей службы скорой медицинской помощи в пиковую нагрузку. Также часть вызовов берет на себя частная неотложная помощь, которой станция передает вызовы, не носящие экстренный характер», — отметил Николай Родионов.

Также департамент здравоохранения Томской области заблаговременно предпринял меры, которые должны помочь справиться с возросшей нагрузкой на медицинские организации. С начала октября для оказания первой помощи привлекли около 300 ординаторов и студентов Сибирского государственного медуниверситета и студентов медколледжей Томска. Также 155 учащихся СибГМУ отвечают на звонки «горячих линий» облздрава и работают в центре удаленного медицинского мониторинга.

В пресс-службе напоминают, что при появлении признаков респираторных заболеваний томичи могут вызвать врача на дом, заполнив анкету на сайте covidtomsk.ru либо позвонив в регистратуру поликлиники. Также за амбулаторной неотложной помощью можно обратиться в центр удаленного мониторинга по телефону 8 (3822) 777-200. В случае ухудшения состояния и значительного повышения температуры — вызвать «скорую».

Как сообщалось, с 8 ноября в регионе вводится вход по QR-кодам и сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни для посетителей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19.

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