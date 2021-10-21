В томских маршрутках возобновили проверки масочного режима

Томский Обзор / Фото: 21 октября 2021 // Фото: Владимир Дударев

Специалисты комитета общественной безопасности совместно с представителями правоохранительных органов и Росгвардии проводят выборочные проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте Томска.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, участники рейдов проверяют наличие масок у водителя, кондуктора и пассажиров. Если последние окажутся без медицинской маски, их выведут из автобуса и составят протокол об административном правонарушении.

Отмечается, что проверки будут проходить ежедневно. Помимо общественного транспорта они коснутся магазинов, торговых центров и других мест массового пребывания людей в закрытых помещениях.

Как сообщалось, с 8 ноября в регионе вводится вход по QR-кодам и сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни для посетителей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19. Также в регионе введена обязательная вакцинация.

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