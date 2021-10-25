В Томской области закроют кинотеатры, а общепит перейдет на доставку и работу навынос

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2021 // Фото: Владимир Дударев

Со следующей недели в Томской области вводятся дополнительные ограничения в связи с установлением с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«У нас не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах. Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет — будут закрыты кинотеатры, детские игровые залы, а фудкорты будут работать только на доставку или навынос. В таком же режиме мы рекомендуем работать и остальным учреждениям общепита», — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Также сообщается, что с 30 октября в регионе приостанавливается работа как в торговых центрах, так и за их пределами. Также будет прекращена работа театров и филармонии, а спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

Кроме того, работодателей обяжут перевести непереболевших и непривитых работников от 60 лет и старше на дистант. В школах и учреждениях дополнительного образования будут каникулы. С 1–3 ноября в яслях и детсадах будут открыты дежурные группы для работников, у которых не будет выходных. В сообщении отмечается, что речь идет о сотрудниках служб жизнеобеспечения, органов власти и правоохранительных органов.

В нерабочие дни также продолжат работу стационарные и мобильные пункты вакцинации.

«Я прошу всех максимально воздержаться в нерабочую неделю от посещений людных мест в закрытых помещениях, от общения в больших компаниях и от путешествий. Нам нужно быстро нарастить коллективный иммунитет, разорвать цепочку заражений. Остановить эпидемию мы можем только вместе», — отметил губернатор.

Как сообщалось, с 8 ноября в регионе вводится вход по QR-кодам и сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни для посетителей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19. Также в регионе введена обязательная вакцинация, проводятся рейды по соблюдению масочного режима, «скорая» работает в усиленном режиме.

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