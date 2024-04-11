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Закон об эвтаназии для бездомных животных в Томской области не будут рассматривать на ближайшем заседании облдумы

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Закон, наделяющий органы местного самоуправления рядом полномочий по обращению с бездомными животными, в том числе и их умерщвлению, не будет рассматриваться на ближайшем заседании Законодательной Думы Томской области.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, пакет документов к поступившей в профильный комитет законодательной инициативе не в полной мере соответствует требованиям регламента облдумы.

— Поэтому комитет будет рекомендовать Совету Думы вернуть его субъекту законодательной инициативы. Отмечу, обсуждение самого законопроекта на комитете не планируется, — уточнил председатель комитета думы по законодательству, государственному устройству и безопасности Степан Михайлов.

Напомним, в конце марта стрежевские депутаты обратились в региональный парламент с инициативой о наделении органов местного самоуправления полномочиями по эвтаназии животных без владельцев.

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