В Томской области могут ввести эвтаназию для бездомных животных

27 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Стрежевские депутаты обратились к Законодательной Думе Томской области с предложением наделить органы местного самоуправления рядом полномочий по обращению с бездомными животными. В том числе и их умерщвлению. Соответствующее решение размещено на сайте администрации Стрежевого.

Речь идет об агрессивных или невостребованных в течение 180 дней животных. Также предлагаемые поправки в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» предполагают «возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания».

В пояснительной записке депутаты ссылаются на опыт Магаданской области, Республики Бурятия и Тыва, Астраханской области, Алтайского края, Чукотского автономного округа и Забайкальского края, где разрешили эвтаназию уличных животных.

В то же время, в Бурятии зоозащитники уже подали иск к нapoднoму хypaлу (парламенту) с требованием отменить закон об эвтаназии. Разбирательство стартовало 17 января. А в конце февраля 2024 года Верховный суд Республики Бурятия на время запретил усыпление бездомных собак, разрешенное в регионе после принятия республиканского закона, до получения ответа на запрос в Конституционный суд России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт республиканского суда.

В свою очередь томская зоозащитница Татьяна Гончарова отмечает, что проведение эвтаназии может привести к ошибкам в работе с животными и в целом проблему не решает.

Татьяна Гончарова томская зоозащитница Решение об отправке на эвтаназию должен принимать специалист, который какое-то время уже поработал с этим животным. Вы отлавливаете животное на улице, оно в стрессе, у него, возможно, были эпизоды насилия по отношению к нему — конечно, оно будет от вас убегать и стараться защитить себя. Если собака долгое время была голодна, она может кидаться и т. д., но это не значит, что животное так и будет агрессивным. Чаще всего со временем удается — с приложением усилий кинологов и волонтеров — с этим справиться и показать собаке, что можно доверять людям. Об эвтаназии идет речь, когда это взрослое животное, у него сложился паттерн поведения и он не меняется в течение долгого времени. Можно провести параллель с ситуацией вокруг смертной казни. Здесь также есть большой риск ошибок и правильности, и справедливости принимаемого решения. Как наказанию может быть подвержен незаконно обвиненный человек, так и эвтаназия может коснуться, например, потерявшейся домашней собаки. Я уже молчу про разные там конвенции, «право на жизнь» и т.д. Но самое главное — это не решает проблему. Достаточно зайти на какой-нибудь «Авито» и посмотреть, сколько там щенков от бессмысленных и незапланированных вязок — это все потенциальные будущие бездомные животные. А сколько еще не доходят до «Авито» и сразу оказываются на улице. Совсем понятная аналогия — у вас сорвало кран. Нет никакой разницы, будете вы черпать воду маленькой серебряной ложечкой или большим пластиковым ведром. Пока вы не перекроете воду, проблема не решится. Регулировать популяцию необходимо посредством проведения массовой стерилизации животных и популяризации этой темы среди населения. Но на это необходимы средства. К сожалению, бывает, что человек сам понимает необходимость кастрации [животного], но не может себе позволить [провести процедуру] в финансовом плане, а заставлять ветеринарные клиники работать себе в убыток тоже некорректно.

В случае принятия поправок в закон, эвтаназию смогут применять на территории всего региона, а не только в Стрежевом.

За 2023 год в городской департамент дорожной деятельности и благоустройства Томска поступило 1086 заявок на отлов бездомных животных. Ответственные службы отловили 662 животных (с апреля 2023 года), из них 135 собак было выпущено на прежнее место обитания, еще 138 собак пристроены.

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