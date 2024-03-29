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В Томской области увеличены расходы на дорожный фонд и поддержку многодетных семей

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Первые в этом году изменения в закон о бюджете Томской области внесли парламентарии на прошедшем 28 марта собрании.

— Серьезнейшим образом увеличено финансирование на дорожный фонд. Это где-то порядка 1,9 млрд рублей. Достаточно серьезная состоялась дискуссия по направлениям использования этих денег, тем более, что ранее на согласительной комиссии были определены приоритеты совместно с администрацией региона. Я думаю, что уже в апреле на заседании двух комитетов — по строительству и бюджетно-финансовом — мы рассмотрим, каким образом учтены решения согласительной комиссии при распределении этих денег, — отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Она также обратила внимание, что в первую очередь средства должны быть направлены на строительство и обустройство дорог в новые микрорайоны Томска: Зеленые горки, Северный парк и Южные ворота. Кроме того, средства дорожного фонда необходимо направить на монтаж освещения в микрорайоне Радонежский.

Дополнительные финансы также будут выделены на поддержку семей участников СВО и многодетных семей.

— Это достаточно дорогие меры поддержки, поэтому пока о том, какие решения окончательно будут приняты, я сказать не могу, но деньги на эти цели сейчас в бюджете областном заложены. При этом мы были вынуждены согласиться на увеличение объема дефицита, — отметила Оксана Козловская, уточнив, что увеличение составит 1 млрд рублей.

С учетом внесенных поправок общий объем доходов областного бюджета на 2024 год составит 110 млрд рублей, расходы — 112,9 млрд рублей. Таким образом, дефицит областной казны — 2,862 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки бюджета на 2024 год — 61,4%, что соответствует условиям соглашений, заключенных с Минфином России по реструктуризации бюджетных кредитов.

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