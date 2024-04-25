Томичей приглашают на выставку о российских немцах и ТГУ

В пятницу, 3 мая, в Томском областном Российско-немецком Доме откроется выставка «Интеллектуальный союз: российские немцы и Императорский Томский». Здесь представят документы и издания из фондов Научной библиотеки Томского государственного университета, написанные шестью профессорами — российскими немцами, работавшими в вузе.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, в экспозиции томичи увидят работы химика Фридриха Крюгера, юриста Михаила Рейснера, физика Бориса Вейнберга, философа Сергея Гессена, медика Эдуарда Лемана и филолога Эриха Диля.

— Среди экспонатов выставки особенно интересны документы из личной библиотеки профессора Эриха-Вильгельма Диля. Например, литография составленной им греческой хрестоматии, которая вышла в 1919 году. А также «История государственного откупа в Римской империи» с дарственной надписью от Михаила Ивановича Ростовцева, прижизненного классика антиковедения, — рассказала главный библиотекарь отдела основного фонда Научной библиотеки ТГУ Анастасия Березовская. — Кроме того, можно будет увидеть «Основы педагогики: введение в прикладную философию» Сергея Иосифовича Гессена. Он написал этот труд по мотивам лекций, которые читал в Томске. «Основы педагогики» называли «лучшей в столетии» работой по образовательному процессу.

В день открытия экспозиции гостей ждет экскурсия по выставке и квиз, посвящённый представленным документам. На открытии и последующих лекциях Анастасия Березовская подробно расскажет об изданиях, личностях авторов и владельцев.

Выставка откроется в пятницу, 3 мая, в Томском областном Российско-немецком Доме на ул. Красноармейская, 71. Записаться на лекцию и квиз можно в группе «ВКонтакте».

Выставка продлится до 24 мая и будет доступна для самостоятельного посещения, вход свободный: понедельник — пятница с 11:00 до 18:00, суббота и воскресенье — выходные дни. Заказать групповые экскурсии можно по телефону (3822) 52-17-25.

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