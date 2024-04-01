Уполномоченные по правам человека и ребенка представили свои доклады депутатам томской облдумы

1 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

На прошедшем 28 марта собрании Законодательной Думы Томской области перед депутатами с ежегодным отчетом выступили региональные уполномоченные по правам человека и правам ребенка.

Омбудсмен Елена Карташова рассказала, что всего за год в её ведомство поступило 2 829 обращений. По их количеству Томская область занимает второе место в Сибири.

Темы — предоставление бесплатной юридической помощи; условия, в которых находятся подследственные или отбывающие наказание в исправительных учреждениях; почти треть обращений — просьбы о содействии в защите социальных прав.

В целом омбудсмен отметила снижение числа жалоб на представителей федеральных структур — УФСИН, судебных приставов, действий пенсионного фонда. Но увеличилось количество обращений, связанных с военной службой.

В свою очередь детский омбудсмен Лариса Лоскутова отметила, что в целом ситуацию с соблюдением прав ребенка в регионе, обеспечением прав во всех сферах жизнедеятельности можно оценить положительно.

– С прошлого года мы договорились с администрацией Томской области о том, что по результатам доклада каждого из уполномоченных в парламенте на основе рекомендаций, которые принимаются постановлением думы, будет приниматься план мероприятий, который утверждается губернатором региона по реализации тех критических замечаний и предложений, которые высказываются уполномоченными по результатам работы за отчетный год. Опыт показал, что это достаточно эффективный инструмент работы в администрации региона, – отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Так, в прошлом году остро стоял вопрос получения выплат в отдаленных населенных пунктах. Ответом стало наделение поселений определенными дополнительными правами. Теперь обращения с подобными проблемами практически не поступают.

– Второе обращение было связано с системной проблемой с больными, которые получают гемодиализ. У нас было принято в прошлом году решение губернатором о том, что теперь финансируется доставка людей до места, где им эта помощь оказыватся вне зависимости от места их проживания, – уточнила Оксана Козловская. – Очень остро стоял вопрос о пациентах психоневрологических диспансеров, у которых есть открытые личные счета. Вопрос стоял в том, чтобы за счет тех средств, а это, как правило, пенсии, либо выплаты по инвалидности, сотрудники интернатов по их запросам могли приобретать необходимые продукты питания, одежду и вещи, в которых они нуждаются.

В этом году по итогам отчетов омбудсменов парламентарии совместно с областной администрацией также подготовят список вопросов, которые необходимо взять под контроль.

– Есть вопросы, которые теперь нам вместе с администрацией надо решать, – подчеркнул председатель комитета Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности Степан Михайлов. – В частности, в этом году Елена Карташова обозначила большую проблему с ресоциализацией заключенных, с вопросами людей, которые возвращаются с СВО и их адаптацией в обществе.

Оксана Козловская добавила, что на особом контроле депутатского корпуса также будут находится не только предложения, озвученные уполномоченными по правам человека и ребенка, но и бизнес-омбудсмена. Его доклад парламентариям представят в апреле.

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