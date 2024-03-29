Хроники томского парламента. Второй созыв. 1997-2001 годы. Политика и экономика

29 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Законодательная Дума Томской области

В этом году Законодательная Дума Томской области отмечает своё 30-летие. В нашем «парламентском» спецпроекте изучаем, какой была дума второго созыва.

Депутат Николай Вяткин, избирался в региональный парламент первого, второго, третьего, четвертого и пятого созывов:



— Вторая дума избиралась по округам и по партийным спискам, поэтому она насчитывала уже 42 человека. Так как сельские районы голосовали активнее, получилось так, что во фракции отобрались газовики, нефтяники, промышленники.



Во втором созыве были представлены главы администраций, руководители колхозов, люди из энергетики, медицины, науки. Поэтому, когда обсуждался какой-то вопрос, в первую очередь заслушивали специалиста из числа депутатов, который владел этой темой. В этом плане работать было удобно — все понимали те задачи, которые стоят. Денег, конечно, на все никогда не хватало, но находили консенсус и компромиссные решения.



Если в первом созыве не было политики — в основном, мы занимались созданием основополагающих документов, то во второй Думе политика появилась. Перед каждым заседанием думы выходили представители фракций и много времени уходило на их политические заявления. Но нам удавалось консолидировать всех депутатов и решать вопросы. Мы находили компромиссы с региональной администрацией, не «ложились» под губернатора, прошло нормальное разделение власти, законодательная решала свои проблемы, исполнительная — свои. Считаю, что мы неплохо работали.



В целом вторая Дума была больше экономическая. Перед нами стоял главный вопрос: как увеличить налогооблагаемую базу, чтобы регион мог выдавать зарплату, пособия, пенсии. Работали много на то, чтобы доходы в бюджет были больше. И тогда бюджет области практически был уже более-менее самодостаточным и подавался не на пяти листочках, как на первой Думе — целые тома были исписаны.

Воспоминания Александра Куприянца, избирался депутатом думы второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов.



— Впервые я стал депутатом второго созыва думы, на довыборах. В то сложное экономическое время сила парламента заключалась в полномочиях, которыми он обладал. Например, мы сами могли написать и утвердить отдельную госпрограмму, предусмотреть ее финансирование.

Время было непростое. И депутатский корпус выступал буфером между населением и исполнительной властью. Мы много проводили встреч и приемов. Люди приходили, в первую очередь, за материальной помощью. Исполнительная власть на местах далеко не всё могла, ресурсов не хватало. Но человек шел, надеясь получить помощь — ведь многие предприятия тогда в муниципалитетах закрывались. Люди теряли работу, пенсионерам, о которых в советское время заботились их предприятия, стало некуда идти. И они шли к областному депутату. И мы помогали, как могли. Вообще к депутату тогда население более требовательно относилось.

Екатерина Собканюк, депутат Законодательной Думы Томской области второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов:



— Уникальность второй думы — три женщины в ее составе: Татьяна Юрьева, Светлана Колмогоровой и я. Депутаты-мужчины даже поначалу смотрели на нас настороженно. Но именно мы тогда стали инициаторами программы помощи и реабилитации женщин с онкологией. Нам удалось отстоять и ее финансирование.

Помню, депутат Вячеслав Новицкий частенько подшучивал: «да, девчата, я — старый профессор, никогда бы не подумал, что женщины могут писать законы на равных с мужчинами».

Подробнее узнать о деятельности второго созыва регионального парламента можно здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».