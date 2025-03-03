Завершилось строительство комплекса переработки ТКО под Томском

В Томской области завершены строительные работы на Комплексе по переработке отходов «Сибирь». Возведены все здания, цеха, инженерные сооружения и коммунальные сети, сообщает телеграм-канал ТКО.

Уточняется также, что газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение в комплексе работают в штатном режиме. Также запущены канализационные насосные станции и локальные очистные сооружения и получены все необходимые допуски Ростехнадзора.

На данный момент завершается монтаж основного технического оборудования в ключевых корпусах КПО, начинается подготовка к пусконаладочным работам и последующему лицензированию.

Теперь комплекс ожидает проверка на соответствие объекта проектно-сметной документации и требованиям технических регламентов и правил. Соответствующие документы в ближайшее время будут направлены в Государственную инспекцию строительного надзора. Затем объект введут в эксплуатацию и передадут в собственность Томской области.

— Проектный срок строительства аналогичных объектов — более двух лет (28,5 месяца), но мы, несмотря на сложности с поставками материалов, построили КПО «Сибирь» всего за 1 год без потери качества. Ни один комплекс в стране в столь сжатые сроки не строился. Генподрядчик проделал огромную работу, стройка велась практически в круглосуточном режиме, — отметил генеральный директор ООО «Томская региональная концессионная компания» Дмитрий Митасов.

Как сообщалось, строительство КПО планировали закончить в марте 2025 года.

Напомним, ООО «Томская региональная концессионная компания» в рамках концессии создает в Томске мусоросортировочный комплекс.

Предполагается, что мусоросортировочный комплекс мощностью до 250 тыс. тонн коммунальных отходов в год (на первых этапах он будет принимать коммунальные отходы жителей Томска, Томского района и Северска) будет расположен вблизи северной площадки промпарка «Томск» на территории ЗАТО Северск. Строительство началось в феврале 2024 года, завершение было запланировано на конец этого года. Стоимость проекта оценивалась в 4,7 млрд рублей (с учетом НДС и процентов по кредиту).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Томская региональная концессионная компания» зарегистрировано в Северске 1 декабря 2022 года. Совладельцами компании через «АБФ Проект» являются местные бизнесмены Николай Чаринцев (33%), Александр Цымбалюк и Дмитрий Митасов (по 31%). Все они работают в сфере обработки и вывоза ТКО.

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