Андрей Салтан проведет открытое мастер-шоу по гончарному искусству в Томске
26 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Первый музей славянской мифологии
В субботу, 1 марта, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет мастер-шоу по гончарному искусству: «Гончарные традиции Руси и народов мира». Его проведет лауреат международных конкурсов и народный мастер Томской области Андрей Салтан.
Как уточняют организаторы, участников шоу познакомят с традициями создания сосудов народов России, Узбекистана, Индии, Японии и Крымского полуострова.
Мероприятие пройдет в субботу, 1 марта, в Первом музее славянской мифологии по ул. Загорная, 12. Вход свободный, по предварительной регистрации.
Начало в 13.00.
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