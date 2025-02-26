Андрей Салтан проведет открытое мастер-шоу по гончарному искусству в Томске

В субботу, 1 марта, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет мастер-шоу по гончарному искусству: «Гончарные традиции Руси и народов мира». Его проведет лауреат международных конкурсов и народный мастер Томской области Андрей Салтан.

Как уточняют организаторы, участников шоу познакомят с традициями создания сосудов народов России, Узбекистана, Индии, Японии и Крымского полуострова.

Мероприятие пройдет в субботу, 1 марта, в Первом музее славянской мифологии по ул. Загорная, 12. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 13.00.

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