Масленичная неделя в Томске: куда сходить?

27 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Приближается кульминация масленичной недели, а вместе с ней и масштабные городские гуляния.

Где в Томске можно будет раскрасить гигантские блины, поштурмовать снежную крепость, несколько раз сжечь чучело зимы и наплясаться в хороводах — в нашем обзоре мероприятий.

Масленичные посиделки

Музей истории Томска предлагает узнать, как отмечали Масленицу в давние времена, что означают масленичные обряды, почему наши предки заманивали солнце блинами и кто такие Комы. Посиделки проходят в уютном пространстве музейной экспозиции «Русская изба» с русской печкой и традиционной утварью. В первую очередь они рассчитаны на детей от 6 лет. После беседы всех участников ждут блины с травяным чаем.

Когда и где: по 2 марта включительно на ул. Бакунина, 3

Время и стоимость билетов: по предварительной записи по телефону: 65-72-55, для организованных групп от 10-ти человек, участие 460 рублей с человека.

Малышник «За блинными горами…»

«Томский перекресток» приглашает маленьких томичей на игровой масленичный спектакль «За блинными горами...». Малыши отправятся в путешествие в Масленичную страну, где встретят разных героев и поиграют с ними. Каждый участник представления получит сладкий сюрприз.

Когда и где: 1 марта на ул. Баумана, 20

Время и стоимость билетов: в 11:00 для малышей 2-3 лет, в 12:30 — для ребят 4-5 лет. Цена 300 рублей, билеты приобретаются на ребенка и на сопровождающего.

Масленичные гуляния на площади Ново-Соборной

Гостей праздника ждут торговые ряды с блинами и угощениями, творческие мастер-классы для детей и взрослых, веселые игры и конкурсы с призами, традиционные молодецкие забавы.

В 13:00 на главной сцене выступят творческие коллективы города, обещают яркие номера от артистов оригинального жанра.

С 13:30 заработает масленичный столб с ценными призами для самых ловких.

В 17:30 победителей наградят на главной сцене.

Когда и где: 2 марта на площади Ново-Соборной

Время и стоимость билетов: 12:00, вход свободный.

Масленичный день в Музее славянской мифологии

В Музее подготовили целую программу: за один билет можно будет посетить две экспозиции: «Боги и герои древней Руси» и выставку художественной керамики, побывать на познавательной экскурсии «Масленица на Руси» (начало в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00). На крыше музея гостей ждет яркая зона с настоящими самоварами и чучелом — там можно сделать эффектное фото, насладиться горячим чаем с блином и полюбоваться на исторический центр города.

С 13:00 на крыше музея будут создавать коллективные арт-объекты: расписывать семиметровую скатерть-самобранку и украшать гигантские блины.

Когда и где: 2 марта на ул. Загорной, 12

Время и стоимость билетов: с 12:00 до 17:00, билеты: 450/350 рублей, чай и горячий блинчик за 100 рублей.

Блин! Масленица 2025

В Городском саду гостям обещают множество локаций, где удастся показать свою молодецкую силушку и проявить смекалку. На празднике создадут селькупский чум и проведут различные мастер-классы. Гости смогут потягать гири, побиться на бревне, поперетягивать канат и принять участие в аркадных играх.

Все победители соревнований будут награждены призами от партнеров праздника. В финале гуляний сожгут чучело.

Когда и где: 2 марта на ул. Герцена, 6

Время и стоимость билетов: с 11:00, вход свободный.

Гуляния масленичные

В природном парке «Околица» организуют широкие масленичные гуляния. Гостей ждет обучение масленичным традициям: как печь блины и мастерить разные изделия. Также в парке будет много народных угощений и декоративно-прикладных изделий ручной работы. На главной площади около «Берестяного хоровода» выступят детские творческие коллективы. Еще в программе — соревнования по перетягиванию каната и залезанию на масленичный столб.

Завершится народное гуляние сжиганием чучела и веселым хороводом.

Когда и где: 1 и 2 марта в сельском парке «Околица» (село Зоркальцево)

Время и стоимость билетов: с 12:00, вход в парк во время проведения программы 350 рублей. Детям до 3-х лет бесплатно.

Университетская Масленица

Здесь гости смогут помериться друг с другом силой и ловкостью, поучаствовать в штурме снежной крепости, попробовать блины и увидеть чучело Масленицы — как обещают, самое большое в Томске. На университетском стадионе будут работать следующие площадки: «Масленица» (где пройдут хороводы, пляски, поцелуйные игры, а также расположится чучело), «Детская масленица» (можно поучаствовать в эстафете на «плюшках», в снежном дартсе, штурме снежной крепости, хороводе, конкурсе песен, частушек, загадок и стихов для самых маленьких) и «Спортивная масленица» (здесь организуют традиционные народные забавы — перетягивание каната, лыжную эстафету, бой подушками, метание валенка и другие).

Когда и где: 2 марта на стадионе ТГУ (ул. Аркадия Иванова, 22).

Время и стоимость билетов: с 12:00, вход свободный.

Широкая Масленица

В ТРК ЛЕТО и в ТЦ «Оранжевое небо» пройдут народные гуляния, погружающие в атмосферу русских традиций, конкурсы, розыгрыши призов, подарки, игры, народные песни и танцы, хороводы, праздничная ярмарка и веселое театрализованное представление со скоморохами. В финале сожгут чучело.

Подкрепить силы можно будет на фуд-корте угощениями от сибирских производителей, горячим чаем и блинами. Запечатлеть масленичный день помогут яркие фотозоны.

Когда и где: 2 марта на ул. Нахимова, 8с13.

Время и стоимость билетов: с 12:00 до 17.00, вход свободный.

Масленичные гуляния во дворе «Лампочки»

В «Лампочке» обещают веселье на свежем воздухе, русские гуляния со скоморохами. Все будет по традиции — песни, танцы, конкурсы, также обещают горячие драники и блины от нового резидента «Тот самый драник» и горячий глинтвейн от Центрального бара.

Еще в честь праздника в «Лампочке» сделали 8 спешлов — это блины в авторских версиях от нескольких резидентов проекта (Nam Pho, Moments, Коробок, Пельмени Project, Мидийная точка, Taco&Tequila, 33 пингвина).

Когда и где: 2 марта на ул. Кирова 5, стр. 13.

Время и стоимость билетов: с 12:00 до 16:00, вход свободный.

Масленица. Праздничные гуляния

Ресторан «Кухтерин» готовит в честь Масленицы праздник, где объединит гастрономию и историю, фольклорные забавы (в этом ему поможет Музей славянской мифологии). Наслаждаться традиционными блюдами и угощениями от команды поваров ресторана гости будут на свежем воздухе — в зимнем дворике.

В программе — мини-лекция и квиз от Первого музея славянской мифологии, фольклорная часть с играми, песнями и хороводами, приготовление блинов и глинтвейна. Кульминацией станет сжигание чучела зимы.

В праздничном меню — профитроли с форшмаком из северных рыб; с пате из печени цыплёнка и мочёной брусникой, мини-брускетты с подвяленым муксуном и копченым маслом; с тартаром из молодого бычка и маринованной черемшой и другие аппетитные вещи.

Когда и где: 1 марта на пер. Нахановича, 9.

Время и стоимость: 13:00, взрослый билет — 5000 рублей, детский — 3500 рублей.

Масленица в приюте «Дог Хаус»

В программе празднования — развлекательная программа от аниматоров, благотворительная ярмарка в пользу подопечных приюта, сжигание чучела, розыгрыш призов, угощение блинами и чаем.

Когда и где: 2 марта на ул. Ивановского, 4/20

Время и стоимость: 12:00, вход свободный.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».