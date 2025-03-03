Гонки на лопатах, яичная эстафета и трехметровые скоморохи. В Светлом проводили зиму

3 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В предпоследний день Масленичной недели в томском поселке Светлый было шумно. Местные жители дружно встречали весну, танцуя под народные песни, демонстрируя молодецкую удаль и небывалую ловкость в традиционных и оригинальных конкурсах.

Как прошел этот яркий праздничный день и чем он запомнился светленцам — рассказываем и показываем в нашем материале.

Праздник для всех

Праздник стартовал на площади поселка Светлый. Главная сцена развернулась на крыльце местного Дома культуры. Здесь два «скомороха» шутками и прибаутками встретили гостей Масленицы, а затем на сцену выходили местные коллективы и артисты с народными песнями и частушками.

Выступления коллектива «Лампочки» Фото: Серафима Кузина

Рядом расположилась ярмарка, которая манила гостей невероятно аппетитными запахами еды и яркими сувенирами.

«Весенний расколбас» Фото: Серафима Кузина

На другой стороне площади развернулась, пожалуй, самая активная часть праздника. Традиционный партнер-организатор поселковых мероприятий — компания «Сибагро» — подготовила несколько зон с необычными конкурсами, объединенными под названием «Весенний расколбас».

Фото: Серафима Кузина

Группа скоморохов предлагала детям и взрослым испытать свою ловкость в блинобатле, цель которой — на скорость носить и переворачивать блины.

Тут же всем желающим предлагали почувствовать себя волком из старой игры с портативной советской консоли. В яичной эстафете, орудуя лопатами, семейным командам предстояло быстрее всех перенести огромные яйца из одного места в другое.

Тянут-потянут... Фото: Серафима Кузина

По соседству расположилась самая популярная локация праздника — на ней перетягивали огромную ленту «сосисок». И взрослые светленцы, и дети проявляли в борьбе за сосисочные метры упорство и ловкость, приводя самых юных участников этого действа в неистовый восторг.

Екатерина из Светлого Фото: Серафима Кузина

— Каждый праздник в Светлом отмечают какими-то мероприятиями на главной площади. Чаще всего я стараюсь их посещать, например, Масленицу, фестиваль кавер-музыки СветлыйФест, Новый год тоже тут отмечали. Детям очень нравятся конкурсы, особенно перетягивание колбасы, — отметила коренная светленка Екатерина.

Кто сказал, что лопата не средство передвижения? Фото: Серафима Кузина

Неподалеку от «сосисочной» борьбы можно было увидеть еще одну часть веселого «Весеннего расколбаса» от «Сибагро» — гонки на лопатах. В них участвовали самые спортивные жители села разного возраста. И надо сказать, демонстрировали неплохие результаты, разгоняя свои «болиды».

Владимир пришел на праздник в компании жены и троих детей. Правда, один из них проспал все веселье в своей коляске. Фото: Серафима Кузина

— Мы с семьей каждый год ходим на масленичные гуляния. В этом году особенно запомнился конкурс по перетягиванию сосиски и катанию на лопатах — с детьми поучаствовали, всем понравилось, — отметил местный житель Владимир.

Молодецкой удалью мерились не только в зоне «расколбаса». На основной сцене развернулись бои на бревне и соревнования гиревиков. Тяжеловесы увлеклись: некоторые умудрялись толкать снаряд по 50 раз! Сильнейшие борцы-атлеты получили увесистые подарки от «Сибагро».

Финальным аккордом проводов зимы в Светлом стало традиционное сжигание масленичного чучела. Но и после того, как погасли угольки, жители не расходились, танцуя под звучащую на весь поселок музыку.

Татьяна и Надежда Петровны стараются не пропускать ни одного поселкового праздника Фото: Серафима Кузина

— Мы тут рядом живем, поэтому на поселковые праздники всегда приходим: музыку послушать, повеселиться, настроение себе поднимаем. Много всяких разных развлечений для детей — это тоже хорошо, — отметила Надежда Петровна.

Фото: Серафима Кузина

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