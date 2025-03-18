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В Томской области стало в четыре раза больше легальных такси

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За год в Томской области в четыре раза выросло количество легально работающих автомобилей такси. Этот показатель увеличился с 1 361 до 5 689.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на сегодняшний день в Томской области выданы разрешения на работу 1 349 перевозчикам (организациям, ИП, самозанятым). Их срок действия — лет. Услуга по лицензированию предоставляется бесплатно. Также в регионе действует 18 служб заказа такси, включая крупных федеральных агрегаторов.

«Одни из первых в стране мы создали сервис, позволяющий определить легальность работы такси, на котором человек планирует совершить поездку. В марте 2024 года он интегрирован с федеральным сервисом ФГИС „Такси“. Это помогает сделать рынок такси более прозрачным, безопасным и удобным для людей», — цитирует пресс-служба начальника облдепартамента лицензирования и регионального госконтроля Александра Деева.

По его словам, одним из факторов такого роста лицензирования перевозчиков стал новый закон о такси, который начал действовать в стране с 1 сентября 2023 года

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