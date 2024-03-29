Томский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание

29 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

С воскресенья, 31 марта, томский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание, сообщает пресс-служба аэровокзала.

В новом сезоне будут выполняться ежедневные полеты в Москву бортами авиакомпании «S7». По этому же направлению 3 рейса в неделю будут летать «Смартавиа» и «Аэрофлот». В период с 27 мая по 29 сентября вечерние рейсы в Москву будут выполняться ежедневно.

В летнем расписании сохранятся ежедневные полеты в Новосибирск. Регулярные рейсы Томск-Екатеринбург будут выполнять авиакомпании «РусЛайн» и «Red Wings». Первые будут отправлять самолеты 2 раза в неделю по средам и субботам, вторые — по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпании «Nordwind» продолжит выполнять рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Казань. В северную столицу самолеты из Томска будут отправляться три раза в неделю, а с 5 июня по 17 сентября 4 раза. Полеты в Казань и Сочи по 2 раза в неделю.

Кроме того, с 27 апреля «Nordwind» приступит к выполнению прямых рейсов по новому направлению — из Томска в Махачкалу. Они будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам.

Авиакомпания «КрасАвиа» продолжит выполнять рейсы в Красноярск и Стрежевой 3 раза в неделю. Продолжатся полеты авиакомпании «РусЛайн» в Нижневартовск по средам и субботам. Авиакомпания «ЮТэйр» продолжит выполнять рейсы в Сургут и Тюмень по 2 раза в неделю и в Стрежевой (вахта).

Каждое воскресенье томичи смогут напрямую улететь в Улан-Удэ на самолетах авиакомпания «Red Wings». Прямые рейсы из Томска в Нижний Новгород и Самару будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро». Полеты по этому направлению будут осуществляться по два раза в неделю.

На международном направлении авиакомпания «AzurAir» будет выполнять рейсы в Таиланд (Паттайя (апрель), Пхукет) и Турцию (Анталья) с периодичностью 1 раз в 10-12 дней.

С подробным расписанием томского аэропорта можно ознакомиться на сайте.

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