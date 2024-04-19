Томские зоозащитники организуют пикет в поддержку гуманного отношения к бездомным животным

19 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В воскресенье, 21 апреля, томские зоозащитники организуют пикет для привлечения внимания жителей и администрации города к проблеме гуманного отношения к бездомным животным.

Как сообщают организаторы, пикет пройдет возле ДНТ Авангард с 12:00 до 13:00. Зоозащитники призывают власти обратить внимание на проблемы, связанные с отправлением собак в Томске, а также с нарушением условий муниципального контракта по отлову и содержанию животных.

Они считаю, что для решения указанных проблем, необходима программа работы с населением, которая позволит предотвратить появления нежелательного приплода домашних животных. Кроме этого, зоозащитники предлагают наладить сотрудничество Департамента ветеринарии с клиниками по предоставлению льготной стерилизации животных.

Уточняется, что акция является согласованной. Она состоится на площадке перед ул. Бела Куна, 20.

Напомним, в конце марта стрежевские депутаты обратились в региональный парламент с инициативой о наделении органов местного самоуправления полномочиями по эвтаназии животных без владельцев. Однако пакет поступивших документов не в полной мере соответствовал требованиям регламента облдумы, поэтому не был рассмотрен на ближайшем заседании.

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