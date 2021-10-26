В начале ноября томские детсады будут работать в режиме дежурных групп

На следующей неделе, 1 ноября, в детских сада Томска откроются дежурные группы, сообщает пресс-служба мэрии.

«Детей будут принимать в детских садах по запросу родителей, которые не уйдут на выходные. В частности, речь идет о людях, работающих в сфере жизнеобеспечения города», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в таком режиме детсады будут работать по 3 ноября. Частным дошкольным образовательным учреждениям и группам присмотра и ухода также рекомендуют продолжить работу в режиме дежурных групп.

Напомним, с 30 октября в Томской области ужесточается режим ограничений в связи с установлением с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.

Как сообщалось, с 8 ноября в регионе вводится вход по QR-кодам и сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни для посетителей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19. Также в регионе введена обязательная вакцинация, проводятся рейды по соблюдению масочного режима, «скорая» работает в усиленном режиме.

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