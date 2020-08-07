С понедельника в Томске вновь заработает бассейн «Политехник»

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2020 // Фото: tpu.ru

В понедельник, 10 августа, возобновляет работу физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Политехник» (ул.Савиных, 5). Его смогут посещать как студенты и сотрудники ТПУ, так и горожане, сообщает пресс-служба вуза.

«На территории физкультурно-оздоровительного комплекса будут действовать все необходимые противоэпидемические меры безопасности: обязательная термометрия при входе, доступные санитайзеры. Клининговая служба будет регулярно обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами», — говорится в сообщении.

В бассейн будут пускать посетителей от 14 до 65 лет при наличии документа, удостоверяющего личность. Каждый посетитель также должен будет заполнить заявление об отсутствии признаков заболеваний и факта международных поездок в течение двух последних недель.

«Мы провели в бассейне все необходимые водоподготовительные работы и готовы к приему посетителей. Контроль воды проводится ежемесячно, мы следим за всеми показателями», — говорят в физкультурно-оздоровительном комплексе.

Подробную информацию о работе комплекса можно получить по телефону 706-336 и на сайте ТПУ.

Бассейн Томского политехнического университета был открыт 3 марта 2016 года. В нем есть не только зона для плавания (25x16 метров, шесть дорожек), но и два тренажерных зала. Бассейн может принимать до 64 человек в час.

Напомним, в Томской области установлен 4525 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 3098 человека, умерших 43. Коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,98, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции. Ранее в Томской области продлили режим ограничений до конца августа. До этого в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев. Также 28 июля была разрешена работа фитнес-клубов и бассейнов, отвечающих определенным требованиям. Также со следующей недели в Томской области возобновляется внутрирегиональное авиасообщение.

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