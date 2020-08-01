За сутки в Томской области зарегистрировали 60 новых случаев COVID-19, один зараженный умер

Томский Обзор / Фото: 1 августа 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекций. Контрольные ПЦР-тексты подтвердили выздоровление 73 человек. Один пациент с COVID-19 скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 29 из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно. У 12 обнаружена пневмония, у 19 - ОРВИ.

Смерть пациента от коронавируса наступила в результате крайне тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась сахарным диабетом, гипертонией, постинсультным состоянием и дыхательной недостаточностью.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 17 человек. Всего за весь период в Томской области установлены 4210 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2724, умерших 37.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 1,08.

Напомним, накануне, 31 июля, в Томской области продлили режим ограничений, введенный в связи с распространением коронавируса.

Ранее в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев. Также 28 июля была разрешена работа фитнес-клубов и бассейнов, отвечающих определенным требованиям.

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