Памятное место. Осенние виды Нагорного Иштана

25 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сибирская осень в этом году радует томичей своим щедрым теплом и буйством красок. Именно такая погода, словно приглашение, побуждает отправиться в небольшое путешествие и своими глазами увидеть один из старейших деревянных памятников Томской области — церковь в Нагорном Иштане.

Что сегодня происходит с историческим зданием и какие еще интересные объекты можно посмотреть в небольшой уединенной деревеньке — рассказываем в нашем материале.

Сегодня живописное место на высоком берегу Томи притягательно преимущественно для туристов и любителей тихой природы. Ехать до Нагорного Иштана около 40 минут, часть дороги проходит по грунтовке. Здесь, на крутом обрывистом берегу, расположена церковь Св. апостолов Петра и Павла — одна из немногих деревянных церквей, сохранившихся до наших дней. Она построена в 1872 году в псевдорусском стиле на месте ранее сгоревшего деревянного храма. Мировую известность ей принесло участие в 1970-х в знаменитом фильме Андрея Кончаловского «Сибириада», который был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля.

К сожалению, многие годы здание было заброшенным. Лишь в 1980 году его поставили на учет как памятник истории и культуры регионального значения, но дальнейшего ремонта за этим не последовало.

В 2020 году в ходе осмотра церкви эксперты определили ее состояние как аварийное из-за крена купола. После этого власти высказали предложение перенести храм на более безопасную территорию в связи с оползневыми процессами, происходящими на холме, где он стоит.

Через год московская компания «АрхРестПроект» приступила к разработке проектно-сметной документации по сохранению памятника регионального значения на исконном месте. Ее специалисты отсканировали фасады и интерьеры, а также разработали 3D-модель церкви, провели ручные обмеры, изучили узлы креплений и соединения конструкций храма. Во время работ были обнаружены подлинные элементы обшивки и наличники фасадов.

На реставрацию здания Министерство культуры РФ выделило 5,7 миллионов рублей. Работы по сохранению томского памятника провели в 2024 году, контролирующим органом стал областной комитет по охране объектов культурного наследия. Консервацией здания занимались специалисты из Москвы в течение трех месяцев. Они укрепили купол и стены храма. Также был установлен новый крест. По-прежнему храм, как и 150 лет назад, возвышается над двумя сибирскими реками — Томью и Обью, но только теперь здание пустует. Удерживает его от крена металлический каркас.

Настоятель Воскресенской церкви, заведующий канцелярией Томской епархии Дионисий Мелентьев рассказал «Томскому Обзору», что в дальнейшем епархия вновь планирует подавать заявку на федеральное финансирование ремонтно-реставрационных работ:

Приходская жизнь там пока невозможна, здание все равно аварийное, опасное. Единственное, что мы провели, проводим и будем проводить — это молебный день престольного праздника 12 июля. В этом году на него собралось достаточное количество людей — порядка 50 человек. Просто большинство людей там живут летом.

Дионисий добавил, что согласно имеющемуся на данный момент проекту, по которому были реализованы реставрационные работы в 2024 году, перенос Петропавловского храма из Нагорного Иштана куда-либо не предполагается.

Что еще посмотреть?

Безусловно, центральным объектом притяжения в Нагорном Иштане является старинная церковь. Но и кроме нее в деревне есть, что посмотреть. На территории церкви имеются две могилы с надгробиями из черного мрамора. Покоятся в них супруги — почетный гражданин Лев Прокопьевич Векшин, умерший в 1903 году, и Харитина Никитична Векшина (1821-1891). Считается, что именно Векшин на свои деньги построил деревянную церковь в Нагорном Иштане.

Другая могильная плита, расположенная между захоронениями Векшиных, видимо, была перенесена туда с местного кладбища в конце XX века. На надгробии надпись: «Юлия Александровна Захарова скончалась 26 декабря 1916 г. на 58 году. Мир праху твоему...» (конец надписи утрачен).

Но одна из главных причин, почему стоит приехать в Нагорный Иштан — это умиротворяющие виды сибирской природы. Прямо с обрыва, на котором стоит храм, открывается завораживающий пейзаж лесного осеннего многоцветья и Томи, по которой изредка, нарушая застывшую тишину, проносятся моторные лодки.

Чтобы спуститься к реке, придется в прямом смысле попотеть и проявить максимум осторожности, ведь тропа, ведущая вниз — это крутой склон, где каждый шаг требует внимательности, чтобы не соскользнуть вниз. Но именно в этой нелегкой дороге и кроется первое очарование. Сопровождают весь путь величественные сибирские кедры, которые наполняют воздух смолистым ароматом и за ветки которого можно ухватиться в случае чего.

У подножия горы, как спасение после энергоемкого спуска, находится родник. О гостеприимстве местных людей говорит заботливо оставленная здесь кружка.

Далее берег Томи уже ровный, можно подойти к воде и вблизи рассмотреть гладь сибирской реки. Кажется, что в этим местах она выглядит шире и величественнее, наполняя каждого пришедшего сюда своей силой. Гуляя по этой территории, стоит внимательнее смотреть под ноги, по пути можно обнаружить необычные свидетельства прошлой жизни — например, глубинный геодезический репер времен СССР, обозначающий определенную координату на местности.

Помимо исторических объектов, Нагорный Иштан — это живое, хоть и небольшое, село. Прогулка по его улицам позволит почувствовать атмосферу сибирской глубинки, а в один из домов даже заглянуть. Это музей-усадьба покорителя полюса, путешественника Ивана Ялина. Он находится прямо по соседству с деревянной церковью. Именно там провел свои последние годы Ялин. Его могилу можно встретить на местном кладбище, если идти через лес к смотровой площадке с беседкой.

По пути можно разглядывать сохранившуюся деревянную застройку. Многие дома украшены резьбой или имеют необычную форму. А еще каждый двор утопает в деревьях и цветах.

Ближе к кладбищу находится небольшой пруд и кедровник. Мы побывали там как раз в самый разгар сбора шишек и даже пытались угостить ими местных белок. Однако, лесные обитательницы оказались куда более скромными и осторожными, чем их сородичи из Университетской рощи, и предпочли держать дистанцию. Наши попытки сделать удачный кадр обернулись лишь проворным исчезновением пушистых созданий в густой чаще. Но мы не расстроились, ведь это отличный повод вернуться туда снова.

Нагорный Иштан — старейшее сибирское поселение, название которого связано с татарским обрядовым именем и переводится на русский язык как «родившийся на рассвете или под стать рассвету...». Археологические находки свидетельствуют, что эта земля была заселена еще в эпоху неолита, тысячи лет назад. Само расположение села, на берегу, где сливаются реки Томь и Обь, сделало его притягательным для разных народов на протяжении столетий.

В начале XVII века сюда переселились монахи-миссионеры из Усть-Киргизского монастыря — ныне старейшего в Сибири Томского Богородице-Алексеевского монастыря — для крещения инородцев на юге Сибири. Впоследствии в 1864 году там была построена деревянная церковь, которая позднее сгорела.

Текст: Алена Попова

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».