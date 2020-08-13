Перенос церкви из Нагорного Иштана: мнения сторон

13 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В начале июля томскую общественность взбудоражила новость о возможном переносе объекта культуры регионального значения — деревянной Петропавловской церкви 1872 года постройки — из деревни Нагорный Иштан на окраину Томска. Той самой церкви, где проходили съемки фильма Кончаловского «Сибириада» и которая является одной из трех деревянных церквей-памятников, сохранившихся в регионе.

Вскоре в интернете появилась петиция томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), в которой общественники выступили категорически против переноса памятника. Действительно ли такая мера необходима или есть иные варианты сохранения истории Нагорного Иштана — об этом в нашем материале.

История вопроса

Разговоры о судьбе церкви на берегу Иштанской Протоки велись уже давно. Если проследить новостные заметки, еще в 2013 году томская епархия собиралась подать заявку в Минкульт на реставрацию памятника. Однако ее направили лишь четыре года спустя. К тому времени профильные чиновники заговорили о возможном переносе объекта, но сначала намеревались исследовать сползающий в овраг склон. В итоге министерство денег не выделило, Росимущество и томская епархия тоже. При этом чиновники говорили, что ситуация с оползнем не критичная, и поиск денег на сохранение церкви продолжится.

В январе после выезда в Иштан в комитете заявили, что храм нужно переносить, но речь шла о северной части деревни — около озера и старинного кладбища. Обещали решить этот вопрос вместе с населением. А спустя полгода появилась новость: церковь перенесут в Хромовку, для чего объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации — 2,6 миллиона рублей на это выделили из областного бюджета. Правда, конкурс ни одного из подрядчиков не заинтересовал, зато вызвал бурную полемику в интернете.

Глава областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина в ответе на запрос «Томского Обзора» пояснила, что перенос церкви — единственный способ ее сохранения. Она ссылается на заключение областного комитета по вопросам ГО и ЧС, а также экспертизу Сибирского регионального центра ГМСН (филиал ФГБУ «Гидроспецгеология»).

«Эксперты сообщили о необратимости оползня и определили, что это оползень выдавливания. Поверхность его смещения находится на глубине более 40 метров. Такой вид оползней формируется на высоких склонах, в основании которых грунты низкой прочности. Происходит раздавливание и выпор слабых пород в сторону русла реки», — говорится в ответе.

На вопрос, почему вариант укрепления склона и реставрации храма на его историческом месте не рассматривался, Перетягина ответила, что «в компетенцию комитета не входит проведение берегоукрепительных работ». Что касается переноса церкви в Хромовку, о котором сообщалось в релизе «белого» дома, то из письма следует, что окончательного решения о переносе храма на сегодня нет.

«Вопрос о новом месте не является предметом разрабатываемого проекта и будет обсуждаться Министерством культуры РФ, Томской епархией РПЦ, органами исполнительной власти и общественностью», — сказано в документе.

Там уточняется, что церковь в собственности у государства и в пользовании у томской епархии, которая отвечает за ее эксплуатацию и сохранность. Решение о выделении средств на ПСД по сохранению объекта принято на основании обращения митрополита Томского и Асиновского Ростислава. Разработанный проект предполагает реставрацию храма и потребует инженерных изысканий, включая состояние грунтов, фундаментов, сруба и куполов. После официальных заключений комплекс мер по сохранению храма потребуется согласовать с Минкультом.

Что думают в епархии

Мы обратились за комментариями в томскую епархию. В ответ нам прислали официальное заявление Епархиального совета, в котором сказано, что уникальный объект находится под угрозой из-за «необратимых оползневых процессов».

«Согласно заключению специалистов ФБГУ „Гидроспецгеология“ <...> в ближайшее время прогнозируется новый скол берега, подступающего к самому храму. Томская епархия Русской Православной Церкви выражает крайнюю тревогу в связи с тем, что уникальный деревянный памятник архитектуры Томской области <...> в любой момент может погибнуть, что приведет к непоправимому ущербу для исторического, культурного и духовного достояния не только Томской области, но и нашего Отечества в целом», — говорится в заявлении.

Вопрос о перемещении храма из опасной зоны должен учитывать и то, что храм живет, когда он расположен в транспортной доступности, его посещают прихожане, отмечают в епархии. Одним из вариантов может быть перенос храма в Хромовку.

«Именно здесь предполагается создание паломнического центра с воссозданием кельи старца Феодора Кузьмича. На этом месте храм святых апостолов Петра и Павла, в случае его переноса, гармонично впишется в создаваемый архитектурно-исторический комплекс, легче будет решаться задача охраны и поддержания храма в должном техническом состоянии. В то же время Томская епархия не считает Хромовку единственно возможным местом для переноса храма. Это является предметом для обсуждения», — говорится в письме.

Что думают общественники

Мария Бокова, глава томского отделения ВООПИК, убеждена, что веских оснований для столь радикальной меры как перенос церкви сегодня нет, поскольку склон не был серьезно исследован.

«Никто не знает, в каком состоянии он сейчас и как себя поведет, о чем и написано в заключении гидрогеологов. Сейчас там затишье, которое может продлиться год-два или больше. Однако комитет говорит, что там оползень, обвалы, опасная ситуация и ссылается на заключения, которых до этого я не видела. При этом никаких мер, в том числе по водоотведению со склона, не предпринимается.

Во-вторых, как можно говорить о переносе памятника, находящегося в столь плачевном состоянии? До этого церковь стояла никому не нужная и просто разрушалась. Мы пытаемся силами волонтеров и общественников не дать ситуации усугубиться. В прошлом году выкашивали траву, чтобы вода не застаивалась и не провоцировала дальнейшее разрушение склона. После ураганов там железо с крыши послетало, а теперь уже доски полетели. Комитет просит у Минкульта миллионы на перенос, но пока дождутся, там нечего уже будет реставрировать — объект стоит не законсервированный.

Я не понимаю выбор Хромовки в качестве нового места для церкви. Там размещаются снегоотвалы, которые весной тают, подтопляя дома местных жителей. Получается, памятник увезут от оползня в болото, где он может попросту сгнить. Я хорошо отношусь к истории старца Федора Томского, но как можно историю Иштана смешивать с историей Хромовки и объединять в один паломнический центр, если они никогда не пересекались?

А если посмотреть с исторической точки зрения, то что такое Нагорный Иштан без этой церкви? И что такое будет эта церковь, когда ее сорвут с исконного места и увезут куда-то? В 1653 году именно туда, на Иштанскую Протоку, пришел Ефрем, основатель нашего Богородице-Алексеевского монастыря. Там он начал первые крещения иноверцев юга Сибири. Это место считается сакральным. Позже Лев Прокопьевич Векшин, пришедший для расширения своего производства, построил эту церковь на свои деньги, около нее он с женой и похоронен. Он потомственный почетный гражданин. Что будет с этими захоронениями? А что будет с населением? Местные жители говорят: ну хорошо, церковь вы увезете, а с нами что? Нам тогда в обрыв?».

По словам Боковой, общественники считают более правильным перенос церкви на другое место внутри Иштана. Помимо петиции, они планируют обратиться к губернатору с инициативой провести большой круглый стол с участием всех сторон, в том числе местных жителей. Также будет направлено обращение в Минкульт с просьбой выделить средства на устранение аварийной ситуации на объекте и полноценное исследование склона. Помимо этого, представители ВООПИК хотят встретиться с главой томской епархии митрополитом Ростиславом.

Что говорят гидрогеологи

Директор Сибирского регионального центра государственного мониторинга состояния недр — филиала ФГБУ «Гидроспецгеология» Виктор Льготин рассказывает, что осмотр склона по просьбе комитета производился осенью 2019 года.

«Мы сделали предварительное заключение, где сказали, в частности, о необходимости более тщательного изучения участка. По сути, необходима организация участка наблюдений. Для этого надо провести специализированные изыскания на склоне, пробурить одну-две скважины, (для уточнения геологического строения и дальнейших наблюдений за изменением уровня подземных вод), выполнить оползневую съемку, заложить сеть реперов для отслеживания динамики оползневого склона. В последнее время на подобных участках широко применяется аэросъемка с помощью беспилотников, с помощью которых можно оперативно оценить изменения на склонах.

Создание участка наблюдений — это разовые затраты, которые примерно составляют около 500 тысяч рублей, в дальнейшем будут необходимы только мониторинговые исследования, на основе которых и выдаются прогнозы и рекомендации. Для определения тенденции развития и активизации оползня необходим, как минимум, годовой цикл наблюдений. Без этого практически невозможно ответить на вопрос о стабилизации или продолжении обрушения склона в дальнейшем.

Очень важно также зарегулировать поверхностный сток воды, для чего можно использовать систему простейших лотков. На поверхности не должно быть понижений и ям, в которых может скапливаться вода, проникать в склон и утяжелять его.

Последний оползень, который сошел в начале 2018 года, был спровоцирован именно переувлажнением склона в результате утечек из водовода томского водозабора и скопления поверхностных вод в понижениях рельефа.

Оползень на данном участке относится к типу оползней выдавливания или — блоковых, который происходит в результате откалывания блока поверхности равнины и сползания вниз по склону. Здесь откололся и сполз блок шириной 7-8 метров. Для этих типов оползней характерна примерно одинаковая ширина сползающих блоков, следовательно, потенциально следующий блок захватит участок почти до захоронений возле церкви.

Мы были готовы в случае организации здесь участка наблюдений включить его систему наблюдений государственного мониторинга состояния недр и проводить исследования без дополнительного финансирования. Соответствующие предложения были отражены в нашем заключении. Какой-то реакции на это не последовало, а потом мы узнали о планах перенесения церкви из Иштана в район Хромовки.

Конечно, в идеале было бы хорошо сохранить церковь в Нагорном Иштане, ведь любой памятник истории и культуры ценен именно своим местом расположения. В то же время при решении судьбы подобных объектов всегда придется оценивать, стоят ли эти затраты того, чтобы памятники сохранить. Если вести речь о сохранении церкви и берега, создания здесь какого-то культурно-исторического и туристического кластера, то потребуются значительные финансы. По предварительным прикидкам реализация проекта противооползневых мероприятий и сооружения качественной дороги для обеспечения транспортной доступности обойдется в сотни миллионов рублей, которые нужно где-то взять. Кроме того, потребуются текущие затраты на содержание церкви, а также постоянное наблюдение за склоном для предотвращения его оползания.

Думаю, никто не будет спорить, что к вопросу сохранения или переноса церкви в Нагорном Иштане как важного культурно-исторического объекта нужно отнестись очень ответственно. Возможно, стоит рассмотреть вариант переноса церкви в более безопасное место в пределах Иштана или одной из соседних деревень. А пока будет решаться судьба церкви, хорошо бы ее качественно законсервировать, чтобы избежать дальнейшего разрушения.

Мнение реставратора

Александр Попов — ведущий российский реставратор деревянного зодчества, лауреат Госпремии РСФСР, восстанавливал исторические объекты в Норвегии и в США. На его счету десятки объектов, которые он реставрировал. По его словам, судьба деревянных памятников в России сегодня плачевна, и зачастую их можно спасти только путем переноса в другое место.

«Долгое время я считал, что такие здания нужно оставлять на своих местах. Но опыт последних лет показывает, что деревянные памятники гибнут постоянно и с большой скоростью. И наступает время, когда такие памятники надо как музейные экспонаты хранить в музее. В противном случае мы не получим ничего или получим новодел вместо памятника.

Конечно, каждый объект надо рассматривать отдельно с учетом его особенностей: как к нему подъехать, как его использовать, в какой он сохранности и так далее. Но если говорить в общем, то совет такой. Если вы хотите сохранить памятник, надо приглашать профессионалов, которые проведут эту работу. Которые уже показали, что они могут делать, как они могут делать. Сейчас масса фирм, которые имеют лицензии, а по факту это рога и копыта. Специалистов же в стране можно пересчитать по пальцам.

Тут есть еще один аспект. Реставрационные работы — это всегда самое большое исследование этого памятника. Ведь каждый объект уникален, а деревянный особенно. Когда их строили, не было ни учебников, ничего — ремесла передавались из уст в уста. И было очень много местных школ и мастеров, со своими приемами, характерными только для них. А поскольку на работы приглашались бригады из разных мест, они привносили с собой разные региональные особенности: и конструктивные, и архитектурные, и технологические. Так вот реставрационные работы позволяют вытянуть из памятника информацию, которой больше нигде нет. Именно для этого и нужны специалисты. Иначе она погибла. Потому что когда приходят рога и копыта, они вам делают то, что умеют. И от вашего памятника не остается ничего».

Текст: Олеся Бутолина

Фото: Вероника Белецкая

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