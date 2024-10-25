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На храме в Нагорном Иштане установили новый крест

Город, Томские новости, храмы достопримечательности Томска интересные новости На храме в Нагорном Иштане установили новый крест

В среду, 23 октября, на Петропавловской церкви в Нагорном Иштане установили новый купольный крест, сообщает телеграм-канал Томской епархии.

Предварительно специалисты из Москвы в течение трех месяцев занимались консервацией здания. Они укрепили купол и стены храма. На сегодняшний день работы подходят к завершению.

Перед установкой креста протоиерей Дионисий Степанов совершил чин его освящения.

Старинная церковь апостолов Петра и Павла была построена в 1864 году. Первоначальная постройка пострадала от пожара и была восстановлена в 1872 году. Петропавловская — одна из немногих деревянных церквей в классическом стиле, сохранившихся до наших дней, памятник архитектуры, заброшенный уже много лет. Рядом с ней обнаружили сохранившиеся могилы 19 века. Храм примечателен и тем, что в 1970-х попал в знаменитый фильм Андрея Кончаловского «Сибириада».

В 2019 году предпринимались попытки сохранить памятник.

Фото: https://vk.com/severskhram

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