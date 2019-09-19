Церковь в Нагорном Иштане: что происходит
В Томской области разворачивается проект по спасению одной из удивительнейших и известнейших деревянных церквей Сибири и окружающих ее построек — «Нагорный Иштан».
В этот вторник, 17 сентября, состоялось одно из выездных мероприятий проекта. В его рамках два десятка студентов кафедры реставрации и реконструкции культурного наследия ТГАСУ вместе с преподавателями и приехавшим в Томск экспертом — академиком Марией Нащокиной — отправились в одно из самых старых поселений региона, чтобы обследовать расположенную там деревянную церковь Петра и Павла.
О том, что там происходило и что будет происходить в проекте в ближайшее время — в нашем обзоре.
«Нагорный Иштан»: что в проекте
Проект «Нагорный Иштан» организовали в Томском региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В начале лета волонтеры начали приводить усадьбу одной из старейших деревянных церквей региона в порядок. Позже, в сентябре, проект получил поддержку Министерства культуры. С тех пор каждую неделю волонтеры выезжают на место, где проводят благоустроительные работы: косят траву, убирают и вывозят мусор, ремонтируют забор. В работе волонтерам активно помогают местные жители. В планах — демонтаж стоящего в усадьбе вагончика, полноценные ремонт забора и землеустроительные работы. Также в рамках проекта планируется установка двух информационных щитов. Один о запрете свалки и один — историческая справка. Все это планируется закончить до начала октября.
«Нагорный Иштан — одно из старейших поселений в Томской области. В 1864-м году была построена деревянная церковь Петра и Павла, которая, к сожалению, сгорела. В 1872-м году на том же месте она была восстановлена, — рассказывает председатель Томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Мария Бокова. — Сейчас церковь в критическом состоянии. Именно поэтому мы решили делать этот проект. Здешний храм — старейшая деревянная церковь на территории Томской области. Эти бревна являются свидетелями нашей общей истории, нашего наследия, несут энергетику, которую мы можем почувствовать, если просто прикоснемся к ним».
Осенней точкой в проекте станет фестиваль «Архитектура деревень Сибири», который пройдет на территории церковной усадьбы. В течение двух дней, 4 и 5 октября, здесь будут экспонироваться работы учеников Сибирской школы фотографии, которые снимали Нагорный Иштан и его окрестности. Кроме того, на фестивале можно будет познакомиться с проектами реставрации церкви, подготовленной ТГАСУ, а также с фотоотчетом волонтеров о проделанной за год работе. Позже, 24 октября, в Томске состоится круглый стол с участием представителей администрации Томского района, комитета по охране культурного наследия, в рамках которого будут подведены итог реализации проекта «Нагорный Иштан».
«Мы надеемся, что все эти мероприятия позволят привлечь внимание к поселению, чтобы власть помогала людям налаживать инфраструктуру, заняться реставрацией храма и его дальнейшей эксплуатацией», — отмечает Мария Бокова.
Привлечение сил
Одно из мероприятий проекта — работа студентов в Нагорном Иштане. Будущих реставраторов обучают использовать наземный лазерный сканер для обмеров постройки. Благодаря этой работе, можно зафиксировать сегодняшнее состояние церкви.
В этом смысле сохранение исторического дома, это очень существенно. Если вы знакомитесь с зодчеством разных стран, например, Швейцарии — многим нравятся их домики — но ведь это их национальные жилища! Они сделали из них такой бренд, который известен во всем мире и пользуется очень большой популярностью. Для того, чтобы сохранить свое наследие, его нужно уважать, в том числе, дом исторический. Это очень существенная часть культуры — дом, быт этого дома. Мне кажется, что Нагорный Иштан может стать таким местечком, откуда можно будет, по крайней мере, говорить о сохранении исторического колорита места. Слава богу, устояла церковь, и она, таким образом, подвигает к этому. Хорошо бы еще домики старые сохранить, чтобы была точка отсчета старого быта. То, что сейчас строится — разная, иногда непонятная архитектура. Утрачен тип. Был тип сибирского, среднерусского дома, домов Русского Севера. Это все своеобразные, очень интересные, очень рационально устроенные жилища. Хотелось бы, чтобы они не были забыты, чтобы сохранились их образцы. Чтобы город не терял связь с ландшафтом, те куски исторического центра, которые будут с каждым годом представлять все большую ценность.
Без общественного обоснования, привлечения сил людей, которые живут рядом, без того, чтобы началось попечение памятника еще до проекта реставрации, его просто не сохранить. По этой причине общественные инициативы очень важны. В идеале, как во всей Европе, когда наследие сохраняют сами люди. У нас у людей есть два момента. Народ привык, что это все дело государства, а второе, что возникло в постперестройку — что придут спонсоры, которые что-то сделают. Так вот, спонсоры не придут и ничего не сделают в большинстве случаев. У государства денег нет, что-то вливается, но страна огромная. Поэтому только люди на своей земле могут все это спасти, иногда своими усилиями.
Фото: Вероника Белецкая