Церковь в Нагорном Иштане: что происходит

19 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томской области разворачивается проект по спасению одной из удивительнейших и известнейших деревянных церквей Сибири и окружающих ее построек — «Нагорный Иштан».

В этот вторник, 17 сентября, состоялось одно из выездных мероприятий проекта. В его рамках два десятка студентов кафедры реставрации и реконструкции культурного наследия ТГАСУ вместе с преподавателями и приехавшим в Томск экспертом — академиком Марией Нащокиной — отправились в одно из самых старых поселений региона, чтобы обследовать расположенную там деревянную церковь Петра и Павла.

О том, что там происходило и что будет происходить в проекте в ближайшее время — в нашем обзоре.

«Нагорный Иштан»: что в проекте

Проект «Нагорный Иштан» организовали в Томском региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В начале лета волонтеры начали приводить усадьбу одной из старейших деревянных церквей региона в порядок. Позже, в сентябре, проект получил поддержку Министерства культуры. С тех пор каждую неделю волонтеры выезжают на место, где проводят благоустроительные работы: косят траву, убирают и вывозят мусор, ремонтируют забор. В работе волонтерам активно помогают местные жители. В планах — демонтаж стоящего в усадьбе вагончика, полноценные ремонт забора и землеустроительные работы. Также в рамках проекта планируется установка двух информационных щитов. Один о запрете свалки и один — историческая справка. Все это планируется закончить до начала октября.

«Нагорный Иштан — одно из старейших поселений в Томской области. В 1864-м году была построена деревянная церковь Петра и Павла, которая, к сожалению, сгорела. В 1872-м году на том же месте она была восстановлена, — рассказывает председатель Томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Мария Бокова. — Сейчас церковь в критическом состоянии. Именно поэтому мы решили делать этот проект. Здешний храм — старейшая деревянная церковь на территории Томской области. Эти бревна являются свидетелями нашей общей истории, нашего наследия, несут энергетику, которую мы можем почувствовать, если просто прикоснемся к ним».

Осенней точкой в проекте станет фестиваль «Архитектура деревень Сибири», который пройдет на территории церковной усадьбы. В течение двух дней, 4 и 5 октября, здесь будут экспонироваться работы учеников Сибирской школы фотографии, которые снимали Нагорный Иштан и его окрестности. Кроме того, на фестивале можно будет познакомиться с проектами реставрации церкви, подготовленной ТГАСУ, а также с фотоотчетом волонтеров о проделанной за год работе. Позже, 24 октября, в Томске состоится круглый стол с участием представителей администрации Томского района, комитета по охране культурного наследия, в рамках которого будут подведены итог реализации проекта «Нагорный Иштан».

«Мы надеемся, что все эти мероприятия позволят привлечь внимание к поселению, чтобы власть помогала людям налаживать инфраструктуру, заняться реставрацией храма и его дальнейшей эксплуатацией», — отмечает Мария Бокова.

Привлечение сил

Одно из мероприятий проекта — работа студентов в Нагорном Иштане. Будущих реставраторов обучают использовать наземный лазерный сканер для обмеров постройки. Благодаря этой работе, можно зафиксировать сегодняшнее состояние церкви.

Мнение эксперта Лариса Романова заведующая кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ

Мнение эксперта Мария Нащокина академик академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор РФ, доктор искусствоведения

Фото: Вероника Белецкая

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