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Томскавтодор переобъявил конкурс на ремонт 19 км трассы на юго-востоке региона, сдвинул окончание работ

Город, Томские новости, дороги ремонт интересные новости Томска тендер Томскавтодор переобъявил конкурс на ремонт 19 км трассы на юго-востоке региона, сдвинул окончание работ

Управление автомобильных дорог Томской области («Томскавтодор») объявило очередной тендер на ремонт первых 19 км дороги от города Асино к селу Батурино в Асиновском районе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Планируемый к ремонту участок дороги является частью трассы, которая связывает северные населенные пункты Асиновского района с райцентром. Общая протяженность трассы Асино — Батурино составляет порядка 130 км.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,15 млрд рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 декабря, итоги предполагается подвести 5 декабря.

В рамках работ подрядчику, помимо ремонта дороги третьей технической категории, предстоит отремонтировать водопропускные трубы, а также провести укрепительные работы. Все работы должны быть завершены к октябрю 2026 года. При этом по первоначальному тендеру, объявленному в апреле, все работы должны были завершиться к октябрю 2024 года. Ремонт участка будет разделен на два этапа: сначала отремонтируют 8,5 км, потом еще 10,5 км.

Сообщалось, что тендер на этот участок дороги был объявлен в апреле текущего года. Закупка была признана несостоявшейся, а контракт планировалось заключить с единственным участником — ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (Областное ДРСУ), однако, позднее ДРСУ было признано уклонившимся от заключения контракта. Стоимость предыдущего контракта составляла 995,2 млн рублей, все работы должны были завершиться к октябрю 2024 года.

В июле «Томскавтодор» объявил повторный аукцион, начальная (максимальная) стоимость контракта выросла до 1,022 млрд рублей, а срок окончания ремонта сдвинулся на год вперед. Вместе с тем на этот конкурс никто не заявился.

В сентябре был объявлен новый тендер на ремонт этого участка дороги, начальная (максимальная) стоимость контракта выросла до 1,07 млрд рублей. Ремонт по этому контракту должен был завершиться к октябрю 2026 года. По результатам рассмотрения заявок было принято решение о признании только одной заявки соответствующей требованиям, однако, в согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком было отказано.

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