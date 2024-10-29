О чем должна знать каждая женщина?
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Фундамент счастливой жизни женщины — её здоровье. Без крепкого здоровья невозможно в полной мере наслаждаться жизнью, достигать своих целей, уделять внимание семье и любимым занятиям. Сохранение красоты, молодости, энергичности начинается с сохранения здоровья.
Одними из самых серьезных заболеваний у женщин являются заболевания молочных желез. Раннее выявление болезни зачастую является основой дальнейшего успешного лечения. УЗИ молочных желез — наиболее популярный и информативный метод профилактического исследования груди.
УЗИ молочных желез рекомендуется проходить женщинам от 18 до 45 лет не реже одного раза в год. УЗИ позволяет вовремя выявить изменения в тканях и как можно быстрее приступить к лечению. Если вы заметили уплотнения при пальпации груди, испытываете боли, видите опухание или красноту в области молочной железы, изменение формы соска, или выделения из груди и чувствуете увеличение лимфатических узлов — рекомендую пройти ультразвуковое исследование груди. Ультразвуковые исследования в клиниках СибГМУ проводятся на современном оборудовании, которое позволяет врачам видеть малейшее изменении в структуре тканей
Дополнительная подготовка для проведения исследования не требуется. Главное — прийти на обследование с 5 по 12 день менструального цикла.
Сегодня в клиниках СибГМУ представлен широкий спектр диагностических исследований: МРТ, КТ, маммография, сцинтиграфия, эндоскопические исследования, ультразвуковые исследования. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты на оборудовании экспертного класса.
Клиники СибГМУ
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