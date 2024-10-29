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О чем должна знать каждая женщина?

Город, Медицина и здоровье, Рассказано, медицина здоровье женщини томск новости интересное узи груди О чем должна знать каждая женщина?

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Фундамент счастливой жизни женщины — её здоровье. Без крепкого здоровья невозможно в полной мере наслаждаться жизнью, достигать своих целей, уделять внимание семье и любимым занятиям. Сохранение красоты, молодости, энергичности начинается с сохранения здоровья.

Одними из самых серьезных заболеваний у женщин являются заболевания молочных желез. Раннее выявление болезни зачастую является основой дальнейшего успешного лечения. УЗИ молочных желез — наиболее популярный и информативный метод профилактического исследования груди.

Светлана
Фомина
заведующая отделением ультразвуковой диагностики клиник Сибирского государственного медицинского университета

УЗИ молочных желез рекомендуется проходить женщинам от 18 до 45 лет не реже одного раза в год. УЗИ позволяет вовремя выявить изменения в тканях и как можно быстрее приступить к лечению. Если вы заметили уплотнения при пальпации груди, испытываете боли, видите опухание или красноту в области молочной железы, изменение формы соска, или выделения из груди и чувствуете увеличение лимфатических узлов — рекомендую пройти ультразвуковое исследование груди. Ультразвуковые исследования в клиниках СибГМУ проводятся на современном оборудовании, которое позволяет врачам видеть малейшее изменении в структуре тканей

Дополнительная подготовка для проведения исследования не требуется. Главное — прийти на обследование с 5 по 12 день менструального цикла.

Сегодня в клиниках СибГМУ представлен широкий спектр диагностических исследований: МРТ, КТ, маммография, сцинтиграфия, эндоскопические исследования, ультразвуковые исследования. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты на оборудовании экспертного класса.

Клиники СибГМУ

Телефон: 8 (800-25) 0-54-43

clinics.ssmu.ru

Реклама. Заказчик «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования „Сибирский государственный медицинский университет“ Министерства здравоохранения Российской Федерации», ИНН 7018013613.

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