Томские врачи извлекли из желудка девочки 11-сантиметровый ком волос

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2024 // Фото: Область здоровья

Хирурги томской больницы скорой медицинской помощи №2 помогли восьмилетней девочке с синдромом Рапунцель, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Ребёнок поступил на плановую операцию с диагнозом трихобезоар желудочно-кишечного тракта. У девочки был снижен аппетит и недостаточная масса тела. Врачи выполнили лапаротомию и гастротомию, чтобы достать безоар размером в 11 сантиметров, который не переварился бы с помощью пищеварительных соков. Это 4 случай в истории медучреждения.

— Такой диагноз у детей возникает на почве психического расстройства или неврозов. Поэтому призываю родителей помимо поддержания здоровой обстановки дома ответственно относиться к уходу за своими детьми, — отметил главный врач больницы скоро медицинской помощи №2 Андрей Караваев.

Сейчас девочка находится в реанимации. Реабилитация ребенка займет до полугода.

По словам Андрея Караваева, распознать формирование трихобезоара на начальных этапах у детей для непрофессионала может быть трудно. При увеличении размеров комка волос в желудке появляются жалобы на боли в животе, которые усиливаются после еды и физической активности. Болевые ощущения сопровождаются тошнотой, рвотой, запорами. Запущенная стадия требует хирургического вмешательства.

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