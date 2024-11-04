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Тест. Рыбный мэтч

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В предыдущих выпусках «Рыбоведения» мы рассказывали о рыбах, обитающих в реках Сибири, как они попадают в Красную книгу Томской области, интересные факты о редких видах и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона. А сейчас мы предлагаем вам узнать, с кем из этих рыбок у вас больше общего:)


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