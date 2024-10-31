Рыбоведение. Самая вкусная рыба Томска

31 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как рыбы, обитающие в реках Сибири, попадают в Красную книгу Томской области, как они размножаются и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?

Партнер проекта — предприятие «Газпромнефть-Восток» компании «Газпром нефть». Вместе мы исследуем водное разнообразие региона и узнаем у специалистов интересные факты о редких и исчезающих видах рыб в спецпроекте «Рыбоведение» на «Томском Обзоре».

Самая вкусная рыба, связанная с Томском — это муксун. До революции томичей так и звали: «муксунниками». Сибирь — главное место обитания этих рыб из рода сиговых. В других местах муксун не водится, отсюда родом и его название, встречающееся в хантыйском и якутском языках.

— Знаменитый муксун из Томска до Нижнего Новгорода шуровал по снегу до самой ярмарки. Его вылавливали, подвозили к «Славянскому базару», где лежали огромные поленницы из рыбы — есть даже старая фотография с такой поленницей. А уже потом он отправлялся дальше. Муксун — самая вкусная рыба из Томска, — говорит гастроархеолог и исследователь сибирской кухни Игорь Шеин.

Как и нельма, муксун в шаге от попадания в Красную книгу. Он обитает в Северном Ледовитом океане и в низовьях Оби, а на нерест отправляется вверх по течению, в Томскую область. Основной вылов муксуна часто и производится в тот момент, когда он двигается большими скоплениями, тогда его очень просто добывать — можно взять сразу много. Из-за браконьерства происходит снижение нерестовой популяции, воспроизводство сильно падает — вид получает двойной ущерб.

В наше время вылов муксуна в Томской области запрещен — по словам кандидата биологических наук, доцента кафедры ихтиологии и гидробиологии биологического института ТГУ Ирины Бабкиной, остались только квоты на научный лов и на целевоспроизводство. Остановить процесс сокращения вида позволяет выпуск молоди — подобные мероприятия по восстановлению биоразнообразия регулярно проводит «Газпромнефть-Восток» в рамках программы по восстановлению речного биоразнообразия. Считается, что мальки муксуна готовы к отправке в естественную среду, когда их вес достигает 1,5 граммов. Первую икру они дадут только через пять-шесть лет, а продолжительность жизни муксуна на воле может достигать 20 лет!

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