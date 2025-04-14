Томь полностью освободилась ото льда, ее уровень в Томске растет

14 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томской области продолжается ледоход на Оби и реке Чулым. Томь и Чая полностью вскрылись, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По данным на 8.00 понедельника, 14 апреля, уровень воды в Томи в районе Речного вокзала повысился на 16 см и составляет 446 см при критической отметке в 750. В районе деревни Козюлино река поднялась на 13 см. Здесь ее уровень составляет 795 см при критической отметке 980 см.

Голова ледохода на реке Обь подходит к Парабельскому району, а на реке Чулым находится в с. Батурино Асиновского района.

Уточняется, что критические отметки на реках Томской области не превышены.

Напомним, ледоход на Томи пришел в Томскую область 5 апреля. Уже 6 апреля, река прошла Лагерный сад и остановилась в районе Коммунального моста. К 8 апреля голова ледохода на Томи продвинулась от общежития ТГУ «Парус» на три километра, а к 10 апреля — ушла в Обь.

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