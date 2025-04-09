Уровень воды в Томи в черте Томска поднялся

9 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

За сутки в Томске зафиксировали подъем уровня воды в Томи и Ушайке. Об этом в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Махиня.

Так на гидростворе Томи показатель вырос на 41 сантиметр, на ул. Лермонтова Ушайка поднялась на 20 сантиметров, на Степановке на 10 см, на Басандайке в Аникино без изменений.

Напомним, ледоход на Томи пришел в Томскую область 5 апреля. Уже 6 апреля, река прошла Лагерный сад и остановилась в районе Коммунального моста. К 8 апреля голова ледохода на Томи продвинулась от общежития ТГУ «Парус» на три километра.

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