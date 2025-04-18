Томский политех переходит на дистант из-за профилактики кори

18 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С понедельника, 21 апреля, в связи с профилактикой распространения кори все лекции, лабораторные и практические занятия в Томском политехе будут проходить в дистанционном режиме.

Как сообщает пресс-служба вуза, предполагается, что такой режим работы сохранится до 11 мая, и при необходимости будет продлен или наоборот сокращен.

В дистанционном режиме будут проходить все виды учебных мероприятий, включая практические занятия, лабораторные работы и занятия по физической культуре — для этого в университете есть все необходимые сервисы и цифровые решения.

Уточняется, что при этом в индивидуальном очном режиме можно будет проводить работы студентов и аспирантов по тематикам научных исследований (УИРС, НИРМ, НИД, преддипломные практики), консультации по подготовке выпускных работ, мероприятия промежуточной аттестации студентов-очников четвертого курса бакалавриата, а также студентов очно-заочной и заочной форм обучения.

В общежитиях и корпусах в скором времени будет введена система термометрии, ее уже начали разворачивать в общежитиях. Также в корпусах и общежитиях будет проводиться усиленная влажная уборка с использованием специальных моющих и дезинфицирующих средств.

Ранее сообщалось о вспышке кори в Сибирском государственном медицинском университете. Эксперты отмечали, что ситуация с ней находится под контролем.

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