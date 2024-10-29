Рыбоведение. Как осетру выплыть из Красной книги

29 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как рыбы, обитающие в реках Сибири, попадают в Красную книгу Томской области, как они размножаются и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?

Партнер проекта — предприятие «Газпромнефть-Восток» компании «Газпром нефть». Вместе мы исследуем водное разнообразие региона и узнаем у специалистов интересные факты о редких и исчезающих видах рыб в спецпроекте «Рыбоведение» на «Томском Обзоре».

Главная краснокнижная рыба в водах томских рек — знаменитый сибирский осетр. Штраф за отлов этого красавца сегодня составляет почти полмиллиона рублей!

По словам кандидата биологических наук, доцента кафедры ихтиологии и гидробиологии биологического института ТГУ Ирины Бабкиной, снижение популяции осетра в Томской области в десятки раз шло с середины ХХ века. К началу ХХI ценный представитель семейства осетровых попал в Красную книгу, а вот удастся ли ему из нее выплыть — неизвестно:

— Так как вид в Красной книге, он не изучается. То есть мы не можем его изучать, потому что мы не можем вести даже научный улов осетра — ведь он в Красной книге! И это проблема, ведь мы не знаем, какова сейчас ситуация с осетром. Это крупные рыбы, у них высокая продолжительность жизни и время созревания: на это им нужно не один год, а гораздо больше. Осетры начинают размножаться уже после семи лет жизни.

Как помочь восстановлению популяции? В научных лабораториях или рыбохозяйствах сибирских осетров не выращивают, они обитают лишь в естественной среде, в Оби. Зато на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе «Главрыбвод» начали выращивать молодь этого вида для того, чтобы выпускать ее в сибирские реки. Работа по восполнению ценных биоресурсов — промысловых рыб — часть проекта «Водная среда». В Сибирском регионе он реализуется предприятием «Газпромнефть-Восток» под эгидой программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». С завода к месту выпуска осетрят перевозят на специальном автотранспорте в живорыбных контейнерах, оборудованных двойными изотермическими стенками и системой подачи кислорода. А после особи весом около 8 граммов каждая отправляются в путь уже в речной системе — на зимовку в специальных зимовальных ямах.

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