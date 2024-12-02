Красноярский «Аэропром» завершил полеты из Томска в Кедровый, власти намерены вернуть рейс в 2025 году

2 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

ООО «Аэропром» (село Вознесенка, Красноярский край) завершило программу 2024 года полетов из Томска в Кедровый, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на и. о. начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Игоря Назарова.

По его словам, в настоящее время из Томска в Кедровый можно добраться по автодороге. В следующем году Томская область вновь намерена субсидировать часть затрат перевозчику на выполнение авиарейсов, однако, запрос предложений будет объявлен лишь после принятия регионального бюджета.

«В проекте бюджета средства предусмотрены, ждем его принятия. И только тогда можно будет говорить о возвращении рейсов», — сказал Назаров.

Как сообщалось, рейсы из Томска в Кедровый возобновились в апреле этого года после двух лет поисков перевозчика, победителем двух отборов получателей субсидии стал красноярский «Аэропром». Полетная программа была рассчитана до конца ноября, рейсы выполнялись три раза в неделю с аэродрома «Березкино» под Томском.

Городской округ Кедровый с населением 2,6 тыс. человек — один из самых труднодоступных муниципалитетов Томской области. Город был построен посреди тайги для освоения окрестных нефтяных месторождений. Связь города с «большой землей» осуществляется по зимнику либо по воздуху.

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