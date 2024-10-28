Рыбоведение. Зачем нельма приплывает в Томскую область

28 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как рыбы, обитающие в реках Сибири, попадают в Красную книгу Томской области, как они размножаются и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?

Партнер проекта — предприятие «Газпромнефть-Восток» компании «Газпром нефть». Вместе мы исследуем водное разнообразие региона и узнаем у специалистов интересные факты о редких и исчезающих видах рыб в спецпроекте «Рыбоведение» на «Томском Обзоре».

Нельма — хищная сибирская белорыбица с серебристой чешуей. Популярная и у рыбаков, и у гастрономов Stenodus leucichthys nelma может вырастать до полутора метров и достигать веса 40 килограммов, живет в наших краях до 16-20 лет. Но, как и многие ее родственники из подсемейства сиговых, из-за активного лова нельма оказалась под угрозой. В 2017 году ее промышленная добыча в Томской области была запрещена, еще раньше промысел закрыли в Тюмени.

— Остались только квоты на научный лов и на целевоспроизводство. Нельма очень близка к тому, чтобы попасть в Красную книгу, — рассказывает Ирина Бабкина, кандидат биологических наук, доцент кафедры ихтиологии и гидробиологии биологического института Томского госуниверситета.

Нельма тщательно выбирает места для нереста — подходят далеко не первые попавшиеся реки. Этому виду нужна глубокая вода без отмелей и перекатов.

— Нельма, как и пелядь, это проходные рыбы — сюда они приходят на нерест, а потом возвращаются обратно на север. Томская область — это единственное место, где они нерестятся, и от нас зависит, в том числе, как и в каком количестве они будут дальше существовать, — добавляет Ирина Бабкина.

Один из способов восстановить популяцию исчезающих видов рыб — выращивать и выпускать молодь в реки региона, что и делает «Газпромнефть-Восток». Тысячи мальков нельмы в Сибири оказались в воде благодаря проекту «Водная среда», который реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Оператором проекта выступает «Газпромнефть-Развитие», партнером — «Главрыбвод». На его экспериментальном рыбоводном пункте Верхне-Обского филиала под контролем специалистов как раз и выращивали молодь нельмы.

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