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В Томской области заработал самый протяженный автозимник

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В Колпашевском районе открыли движение по 145-километровому автозимнику Тогур ‑ Север ‑ Дальнее ‑ Куржино ‑ Копыловка, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В общей сложности на территории региона действуют 7 ледовых переправ и 4 автозимника. При передвижении по зимним сооружениям необходимо строго выполнять требования знаков, установленных перед ними.

Напомним, в этом году первую ледовую переправу открыли 6 декабря в Александровском районе на реке Ларь-Еган.

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