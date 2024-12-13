В Томской области заработал самый протяженный автозимник
13 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба областной администрации
В Колпашевском районе открыли движение по 145-километровому автозимнику Тогур ‑ Север ‑ Дальнее ‑ Куржино ‑ Копыловка, сообщает пресс-служба администрации Томской области.
В общей сложности на территории региона действуют 7 ледовых переправ и 4 автозимника. При передвижении по зимним сооружениям необходимо строго выполнять требования знаков, установленных перед ними.
Напомним, в этом году первую ледовую переправу открыли 6 декабря в Александровском районе на реке Ларь-Еган.
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