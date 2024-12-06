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В Томской области открыли первую ледовую переправу

Безопасность, Город, Томские новости, дороги зимник лед интересные новости Томска В Томской области открыли первую ледовую переправу

Сегодня, 6 декабря, в Томской области открыта первая ледовая переправа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Она располагается в Александровском районе на реке Ларь-Еган. Длина переправы составляет 124 метра. По ней допускается проезд транспорта массой до двух тонн.

В сообщении уточняется, что в процессе эксплуатации её грузоподъемность меняется в зависимости от погодных условий.

Напомним, в прошлом году первые ледовые переправы ввели первого декабря.

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