В томской области ввели первые ледовые переправы

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 1 декабря, в Томской области открыли первые в этом сезоне региональные ледовые переправы.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, речь идет об участках реки Чулым: у поселка Берегаево на дороге Берегаевский Сверток ‑ Красная Горка и у поселка Верхнее Скоблино (Озерное) на дороге Тегульдет ‑ Белый Яр.

На указанных переправах разрешено движения транспорта с максимальной нагрузкой 2 тонны.

Всего зимой «Томскавтодор» организует 28 региональных ледовых переправ и девять автозимников в восьми районах области. В настоящее время дорожные службы готовят сооружения для запуска.

Получить актуальную информацию о действующих региональных переправах можно здесь.

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