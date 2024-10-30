Рыбоведение. Где найти пелядь в Томской области?

30 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как рыбы, обитающие в реках Сибири, попадают в Красную книгу Томской области, как они размножаются и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?

Партнер проекта — предприятие «Газпромнефть-Восток» компании «Газпром нефть». Вместе мы исследуем водное разнообразие региона и узнаем у специалистов интересные факты о редких и исчезающих видах рыб в спецпроекте «Рыбоведение» на «Томском Обзоре».

Пелядь — представительница сиговых рыб из семейства лососевых. В отличие от многих своих собратьев, она часто выбирает озерные воды. В Томскую область пелядь, как и муксун с нельмой, приходит на нерест. Регулярный выпуск молоди в сибирские водоемы помогает этому ценному промысловому виду оставаться на плаву: разрешен даже промышленный вылов. Квота на него порядка 60 тонн в год.

— Численность пеляди на протяжении 10 лет, что мы за ней наблюдали и происходил выпуск молоди, не уменьшалась. Ее не только можно вылавливать по промышленным квотам, ее очень активно используют для воспроизводства. То есть в , там, где как раз идет основной лов и работают разные рыболовецкие бригады, её добывают именно с целью отдоить икру, чтобы дальше разводить молодь, — рассказывает Ирина Бабкина, кандидат биологических наук, доцент кафедры ихтиологии и гидробиологии биологического института Томского госуниверситета.

Технология по выращиванию из этой икры мальков — долгий и сложный процесс, он длится девять месяцев. Обеспечивая необходимые параметры окружающей среды для молоди, заводчики стремятся к последующему максимальному выживанию особей в Томи. Выпускают их в реку в рамках программы по восстановлению речного биоразнообразия «Газпромнефть-Востока». Для поддержания речной экосистемы предприятие инвестирует средства в зарыбление — в реки региона уже выпущено более 450 000 мальков пеляди.

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