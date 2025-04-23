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Томичи смогут опубликовать свои работы в «Белой вороне»

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Российское издательство «Белая ворона» объявило шестой сезон литературного конкурса произведений для детей и подростков. Темой этого года стала «Свои/Чужие».

«Свои/Чужие — это про противостояние и поиск точек соприкосновения одновременно. Про принятие (или непринятие) себя и другого. Про возможность быть собой — и быть другим», — уточняют организаторы.

Прислать свои рукописи могут все желающие, в том числе и томичи. Работы обязательно должны соответствовать теме сезона и раскрывать ее с разных сторон.

Для участия необходимо до 1 августа 2025 года прислать прозаическое, ранее не публиковавшееся, произведение на русском языке для детей от 7 до 17 лет в формате.doc (.docx) на адрес albuscorvus.konkurs@gmail.com. Работы должны быть объемом от 2 до 7 авторских листов. Организаторы уточняют, что один автор может прислать сколько угодно произведений, включая созданные в соавторстве.

Всего в конкурсе четыре номинации «Лучшая рукопись», «Выбор победителя прошлого сезона», «Серебряное перо» и «Выбор подросткового жюри». Редакция издательства прочитает все присланные рукописи и выберет лучшую.

Длинный список станет известен в октябре этого года, короткий объявят в ноябре. Окончательные итоги конкурсу подведут в декабре. Четыре победителя получат право издания рукописи в «Белой вороне», с авторами будет заключен издательский договор.

Победителей прошлых сезонов можно посмотреть по ссылке.

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