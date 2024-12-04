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В декабре в томских школах будет звучать «Щелкунчик»

Город, Томские новости, интересные новости Томска патриотическое воспитание звонки школы социальная сфера В декабре в томских школах будет звучать «Щелкунчик»

В декабре звонки в некоторых школах Томска заменят на новогодние мелодии из балета «Щелкунчик». С января по май репертуар будет меняться.

Как сообщает пресс-служба мэрии, все это будет делаться в рамках проекта «Музыка вместо звонков». Так, в некоторых школах Томска уже давно было решено заменить стандартный звонок на мелодию. Это практикуют в школах №34, 55, «Открытие», «Перспектива» и Академлицей.

В рамках проекта с января по май мелодии будут меняться каждый месяц. Уточняется, что они будут посвящены определенной памятной дате, а запишут их детские музыкальные коллективы из разных регионов России.

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