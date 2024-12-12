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В Томске появились новогодние трамваи и троллейбусы

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Сегодня, 12 декабря, в Томске на линию вышли новогодние трамваи и троллейбусы, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в этом году украсили 16 единиц городского электротранспорта. Для этого использовали около 700 метров светодиодной ленты, которую зашили в специальный водонепроницаемый профиль.

Предполагается, что в течение всех новогодних праздников трамваи и троллейбусы с подсветкой будут появляться на всех маршрутах городского электротранспорта.

Ранее сообщалось, что включение подсветки на общественном транспорте планировалось в день зажжения главной ёлки на Ново-Соборной площади. Однако, по поручению мэра Томска Дмитрия Махини, решено сделать это раньше.

Также сообщалось, что в этом году ТТУ увеличит количество единиц новогоднего электротранспорта на шесть единиц.

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