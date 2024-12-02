Жизнерадостная кухня. Шесть томских заведений с грузинским колоритом

2 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено рестораном «Мама, я дома»

Автор Мария Симонова

Грузинская кухня теперь популярна не только у томичей, но и у томских рестораторов. Все больше новых заведений, работающих в этом направлении, открывается в Томске, и забронировать в них столик — не такая уж простая задача.

Удивляться нечему, ведь кто, как не жители Сакартвело, знают толк в гостеприимстве и умеют наслаждаться жизнью. Грузинские блюда и выпечка — с яркими вкусами, сытные, знакомые многим с детства, запоминаются своими колоритными приправами. Напитки, будь то гранатовые лимонады, легендарные грузинские вина или фруктово-ягодные чаи, всегда сделают обед интереснее.

Островки этой атмосферы стремятся создать и в грузинских ресторанчиках Томска. Несколько из них — в нашем обзоре.

Хочу Пури, пер. 1905 года, 14/1

Фото: ресторан «Хочу Пури. Томск»

Этот популярный сетевой ресторанчик из Новосибирска добрался до Томска совсем недавно, в начале ноября. «Хочу Пури» позиционирует себя как заведение с «кухней открытого огня». Всем гостям здесь подают комплимент — горячие лепешки из печи тонэ (грузинский вариант тандыра — прим. ред.) с авторским соусом. Кухня открытая — можно наблюдать, как повара готовят. В ресторанчике утверждают, что большинство блюд делают «по старинным грузинским рецептам» и подчеркивают, что «готовят в настоящей дровяной печи». Бизнес-ланча и обеденных скидок в «Хочу Пури» нет. Но меню внушительное, толщиной с небольшую художественную повесть.

Супы (от 325 рублей) в грузинском стиле — не просто уха, а «батумская», лагман заправлен «по-мегрельски», сырный суп — с «джонджоли». Еще есть холодный суп — на основе мацони, кисломолочного популярного в Грузии продукта.

Холодных закусок (от 290 рублей) не очень много, грузинские — с любопытными вариациями, к примеру, есть пхали с кабачком и морковью, в остальном это мясные, сырные и прочие нарезки. Из горячих закусок (от 235 рублей) привлекают внимание чипсы из вешенок и мидии чакапули.

Салаты (от 280 рублей) встречаются с любопытными решениями привычных блюд или сочетания продуктов — к примеру, винегрет с красной фасолью или салат с вяленой хурмой, креветками и жареным сыром. Еще есть салат не то что бы грузинский, но с очень вкусным сочетанием сладкой редьки и говядины (известный под названием «Ташкент» и придуманный в советское время поварами московского ресторана «Узбекистан»). «Цезарь» — переименован в «Цезаридзе» (и это далеко не единственный пример создания «грузинских» названий, который встретится в нашем обзоре).

Варианты пхали Фото: ресторан «Хочу Пури. Томск»

В дровяной печи готовят хачапури (от 445 рублей), есть вариант с грушей и сыром дорблю. Выбор хинкали впечатляет — их 11 видов. Из нестандартных — с цыпленком и копченым сыром, с креветкой Том ям.

Шашлыков и кебабов в меню тоже достаточно (от 430 рублей) — из овощей, мяса, семги (а можно взять кебаб из трех видов рыбы). Из неординарного — кюфта, пряная телятина с горячим сулугуни внутри. Отдельно собраны блюда на кеци, традиционной грузинской посуде, похожей на небольшую сковороду (от 485 рублей). Это и простые куриные котлетки, и чашушули — с индейкой и из трески, и долма, и жареный лагман с цыпленком в устричном соусе.

Среди десертов (от 95 рублей) и домашнее мороженое, и «штруделидзе» — в формате сладкого хачапури, и сладости на основе мацони.

Штруделидзе в формате сладкого хачапури Фото: ресторан «Хочу Пури. Томск»

Из безалкогольных напитков в заведении классические варианты кофе (от 140 рублей), фреши (от 295 рублей), соки, морсы, газировки, минералки, айран. Чаи (от 245 рублей) есть вполне привычные, включая не слишком часто встречающийся сегодня ройбуш, и домашние (от 335 рублей), где можно попробовать необычные сочетания вроде кизила с земляникой или чернослива с персиком и вишневым соком.

В этом грузинском ресторанчике много не только молочных коктейлей (от 305 рублей), но также есть смузи, в том числе гранат с черникой, хорошо сочетающийся с грузинской любовью к гранатам. Лимонадов (от 315 рублей) в меню большой выбор, кроме разных ягодно-фруктовых (включая ежевичный) есть «Грузинский фирменный» с гранатовым соком, сиропом личи, базиликом, апельсином и содовой. Любопытно «Личчико», сочетающий синий чай с сиропами лаванды и личи, а также клубника в неизбитом сочетании со сладким болгарским перцем.

Алкогольный коктейли (от 495 рублей) вполне классические, хотя многие звучат на грузинский манер, но найдется и любопытный «Барбарисэли», объединяющее водку на барбарисе, сладкий сироп, содовую и клюкву. Пиво разливное и бутылочное (от 195 рублей), европейское, но найдется светлое грузинское, а также темное из Армении (в грузинских томских ресторанах это редкий гость).

Винную главу меню начинает фирменное «Хочу Пури» (от 315 рублей за бокал). Вина представлены российские, грузинские и армянские. Последние — в том числе ежевичное и гранатовое. Финальную точку в меню (и, вероятно, во многих трапезах) ставят настойки и наливки (195 рублей). Все в грузинском летнем ярком стиле — инжирная, гранатовая, барбарисовая, кизиловая и подобные.

Мама, я дома, пр. Ленина, 1в

Интерьер ресторана «Мама, я дома» Фото: ресторан «Мама, я дома»

В этом популярном у горожан ресторане — красивый вид из окон. В решении самого пространства преобладают яркие насыщенные цвета, актуальные в суровых сибирских реалиях. Почти всегда место стоит бронировать заранее, иначе попробовать местную кухню просто не получится.

Если в 2018 году, когда заведение только открылось, здесь было лаконичное меню, теперь оно стало более внушительным и сфокусировалось на грузинской кухне.

Супы (цены от 300 рублей) в основном, грузинские — харчо, орагули, хапи, чихиртма и хашлама. Также есть универсальные окрошка и куриная лапша. Среди горячих закусок (от 340 рублей) лобио — это грузинское блюдо из бобовой фасоли есть не в каждом томском грузинском заведении — и варианты с сырами, а также долма с тартаром из томатов. Холодные закуски (от 320 рублей) в грузинском стиле, а также готовят тартары и брускетты.

Фото: ресторан «Мама, я дома»

Среди горячих блюд (от 510 рублей) именно в ресторане «Мама, я дома» есть возможность попробовать утиную ножку с грушей глинтвейн, гурули (томленую в вине курочку), кайсу (говядину с грибами и овощами), говядину в винно-гранатовом соусе. Это плюс к более известным в наших краях грузинским блюдам. Другой вариант горячего — на углях (от 330 рублей). Среди шашлыков, кроме различных мясных, есть из лосося и кальмара. Также на гриле готовят креветки, говяжий язык, буженину, шампиньоны.

Кебаб из цыпленка с грибами и сыром. Фото: ресторан «Мама, я дома»

Хинкали (от 105 рублей) в ресторане представлены тоже в большом ассортименте. Среди неожиданного — с креветками и бурратой, а также с семгой. Грузинские пироги (от 360 рублей) и хачапури пекут и традиционные, и с морепродуктами, а также с грушей и сыром дорблю. Нашлось в меню место и другим лепешкам — кутабам и чебурекам (от 290 рублей).

Традиционный хачапури по-аджарски с помидором. Фото: ресторан «Мама, я дома»

Выбор сладкого (от 240 рублей) к Грузии не привязан — это и пахлава, и разные варианты чизкейка, и тарталетка с миндальным кремом и малиной, и тирамису, и другое. Таблица меню с КБЖУ для следящих за питанием в ресторане тоже есть.

Барная карта — большая. В ней найдутся классические и авторские коктейли (от 400 рублей), сидр, пиво (от 250 рублей) — от томского традиционного до разнообразного крафтового. Правда, грузинского не наливают. Зато есть чача и дистилляты (от 240), в том числе — грузинские. Крепкие напитки (от 190 рублей) традиционные. Винная карта тоже внушительная, есть даже оранжевое вино! Грузинские собраны отдельно, бокал обойдется от 350 рублей.

Из напитков без градуса в «Мама, я дома» варят классические варианты кофе (от 180 рублей). Из холодных напитков (от 120 рублей) есть морсы, молочные коктейли, грузинские лимонады, минеральная вода, несколько видов свежевыжатого сока. Чай (от 260 рублей) классический и авторский, где найдутся такие неординарные вкусы, как кизил с мандарином и бадьяном — плодами одноименного вечнозелёного дерева, используемого в качестве специй.

Южани с огоньком, пр. Ленина, 41

Ресторан «Южани с огоньком» расположен пр. Ленина, 41. Второе заведение сети находится на Карла Маркса, 23а. Фото: ресторан «Южани»

Первый ресторанчик грузинской кухни из этой сети открылся еще в 2018 году на Карла Маркса. Тогда он назывался «Южане». В этого году компания захотела перемен, предпочла название «Южани с огоньком» и открыла второе заведение на Ленина (и да, «и» на конце — не опечатка, а волевое решение рестораторов — прим. ред.). Недавно к блюдам грузинской кухни в меню добавились еще и варианты с азиатскими вкусами. К примеру, можно попробовать хачапури «Васаби с креветками».

В ресторанчиках есть бизнес-ланч. Порой в заведении проходят приятные акции: специальные цены на хинкали и бокал домашнего грузинского вина, а также приветственные баллы при установке приложения.

Гостей здесь приветствуют по-грузински — «Гамарджоба!». Обстановка тоже стремится передать колорит солнечной страны: теплые цвета, национальные орнаменты, панно, красочные картины. И призыв — не туши огонь внутри себя.

Фото: ресторан «Южани»

Цены на грузинские блюда начинаются от 95 рублей — во столько обойдется одно хинкали. Кроме мясных, в меню есть варианты с домашним сыром, морепродуктами, а также с курицей в молочно-чесночном грузинском соусе шкмерули. Можно заказать порцию мини-хинкали из мраморной говядины в сливках или томатном соусе.

Супы стоят от 350 рублей и не слишком специфичны: есть давно популярный в России грузинский харчо; есть — переименованный в «борщевили» борщ; куриный суп с лапшой, а также экзотичный, но не слишком связанный с грузинской кухней тыквенный с креветками. Зато среди закусок (от 245 рублей) найдется много грузинских названий: и пхали, и сациви, и грузинские сыры, и шампиньоны под сыром. В меню салатов есть и традиционный овощной с заправкой из грецкого ореха, и обычный Цезарь. Также тут можно попробовать варианты с баклажанами. Стоимость салатов начинается от 350 рублей.

Мини-хинкали с говядиной и свининой в сливочном соусе с добавлением петрушки. Фото: ресторан «Южани»

На мангале готовят стейки, шашлыки и люля из говядины, свинины, курицы от 350 рублей. Равнодушным к мясу можно взять креветок и лосося. Горячие блюда (от 440 рублей) в основном грузинские, с чарующими названиями: чанахи (тушеное в горшочке с овощами мясо), оджахури (жареная свинина с картофелем), чахохбили (курица в томатном соусе с грузинскими специями). Кроме мяса, в меню судак с картофельным пюре и жареный сыр с томатами.

Конечно, есть в ресторане знаменитые грузинские лепешки с начинкой — хачапури (от 350 рублей), в том числе, и экзотичные варианты с морепродуктами, а также осетинские пироги. На сладкое «Южани» предлагают мороженое и несколько вариантов бисквитов.

Знаменитые грузинские хачапури с начинкой от 350 рублей. Фото: ресторан «Южани»

Из напитков в ресторанчике есть авторские чаи от 350 рублей. Посетители особенно любят гранатовый — в его составе не только мед, гранатовый сироп и сок, а также зира и тимьян. Кофе — классический набор, от 160 рублей. Из холодных напитков (от 90 рублей) есть различные морсы, лимонады, грузинская минералка, молочный коктейль. В алкогольной карте, разумеется, грузинские вина — от 275 за бокал. Есть там и грузинский брют; пиво от 230 рублей, в том числе грузинское и армянское; различное крепкое (от 150 рублей за стопку) и коктейли (от 350 рублей), где традиционные варианты обретают грузинский акцент. К примеру, в «Грузинский негрони» добавлена чача.

Хинкали Хо, ул. Нахимова, 8, ст.13

Это кафе грузинское кухни находится на первом этаже торгового центра «Лето». Жизнерадостная атмосфера и уют создаются в «Хинкали Хо» благодаря обилию зеленых растений и гирляндам из лампочек. В кафе есть бизнес-ланч, причем начинается он удивительно рано — в 10 утра.

Меню «Хинкали Хо» сосредоточено на грузинской кухне. Здесь традиционные закуски (цены от 250 рублей), в том числе — куриные крылышки в аджике. На первое найдутся супы в разных стилях (от 310 рублей) — и харчо, и лагман, и борщ, и грибной крем-суп, и из тыквы с креветками. Салаты от 290 рублей — это различные «Цезари» и грузинские варианты — овощной, с баклажаном, с цуккини, с домашним сыром, свиной вырезкой домашнего копчения. Все это — с фирменными соусами.

Салат из отварной говядины, баклажана, цукини, шампиньонов, болгарского перца, красного лука, заправленный нежным ореховым кремом. Фото: кафе «Хинкали Хо»

Что до блюда, вынесенного в название кафе, то хинкали стоят от 95 рублей за штуку. Есть мясные, с морепродуктами, в соусе шкмерули, с домашним сыром. Подают и мини-хинкали.

Конечно, в меню нашлось место лепешкам (от 70 рублей), хачапури (от 330 рублей) — традиционным, с различными видами мяса, и морепродуктами, а также осетинским пирогам. Из горячего (от 450 рублей) — классические грузинские блюда и такая экзотика, как креветки в грузинском соусе шкмерули. На сладкое (от 80 рублей) — грузинское варенье, мороженое, разные бисквиты, торт «Муравейник».

Традиционное грузинское блюдо оджахури с жареной свининой и картофелем. Фото: кафе «Хинкали Хо»

Из безалкогольных напитков в кафе авторские чаи (от 290 рублей), где есть не только гранатовый грузинский, но и сибирские — облепиха-имбири. Есть классические варианты кофе от 150 рублей; пражский горячий шоколад за 230 рублей; лимонады от 230 рублей, в том числе грузинские из граната или апельсина с сиропом базилика; молочные коктейли от 265 рублей.

В барной карте — грузинские вина (от 260 рублей за бокал), крепкие напитки (от 150 рублей), скромный выбор пива (от 250 рублей, найдется один вид грузинского), классические коктейли (от 310 рублей) и несколько любопытных новинок. К примеру, «Мцване», названный в честь сорта грузинского винограда, где водка сочетается с дынным ликером, ананасовым соком и игристым вином.

Для тех, кто хочет унести частичку грузинской атмосферы с собой, при кафе есть лавка, где можно купить варенье, домашние компоты и чаи из этой солнечной страны. А также сванскую соль, мыло и свечи... в форме хинкали.

В «Хинкали Хо» иногда проводятся мастер-классы, есть пространство для детей — с карандашами, раскрасками, книжками, мягкими игрушками, так что сюда удобно ходить всей семьей.

Пешком постою, ул. Советская, 80

Грузинская закусочная «Пешком постою» — небольшая, с лаконичным интерьером в натуральных сдержанных тонах. Меню здесь тоже небольшое и сфокусированное на грузинской кухне. Супов много, и они грузинские. Кроме харчо, есть холодный суп орагули на основе мацони и мяса, хапи из тыквы, мясные супы чихиртма и хашлама, так что почувствовать новые вкусы удастся. Стоимость первых блюд — от 290 рублей.

Закуски (от 310 рублей) — классические грузинские, в том числе, и долма — голубцы в виноградных листьях. Салаты (от 330 рублей) тоже в грузинском стиле, из любопытного — из свеклы, сыра феты и апельсина, с курицей и персиками. Цезарь тоже есть, исключительно с цыпленком табака.

Салат с печёной свеклой, апельсином, гранатом, зеленью и сыром Фета Фото: кафе «Пешком постою»

Также здесь большой выбор хачапури (от 360 рублей), из неординарного — варианты с пепперони, копченым сыром, пряным кебабом. Другое важное направление — блюда на углях (от 280 рублей). Можно выбрать между шашлыками, стейками, люля-кебабами. Из немясных вариантов — шашлык из шампиньонов и филе судака на гриле. Еще из горячего — два традиционных грузинских блюда, оджахури и чанахи.

Хинкали (от 90 рублей) в «Пешком постою» привычных вариантов, а также с грибами и сыром и просто с сыром. Самое нестандартное — с начинкой «Том ям морепродукты». Все варианты рекомендуют попробовать поджаренными до хрустящей золотистой корочки.

Все варианты хинкали рекомендуют попробовать поджаренными до хрустящей золотистой корочки. Фото: кафе «Пешком постою»

В меню десертов (от 210 рублей) не обошлось без шоколадных хинкали с фундуком и вишней, а также аджарули с вишней и ванильным кремом. Для тех, кто следит за своим питанием, в «Пешком постою» есть меню с таблицей КБЖУ (калорий, белков, жиров и углеводов).

Выбор напитков лаконичен. Кофе (от 170 рублей) — классический и рафы, лимонады (от 210 рублей), молочные коктейли (от 250 рублей), морсы (от 120 рублей), какао (от 180 рублей), чай (от 90 рублей). Грузинского вина, к сожалению, нет. Из алкоголя — только пиво (340 рублей), не грузинское и светлое.

Грузия и вино, ул. Гагарина, 11а

Этот ресторан открылся в помещении одного из самых давних томских заведений с уклоном в грузинскую кухню — «Старого замка». Стены, кирпичные своды и витражи остались прежними, правда, мебель здесь сменилась на более современную, с мягкими креслами и диванчиками. Бизнес-ланча в «Грузии и вино» нет, но с 11:00 до 16:00 действует 25% скидка на все блюда.

Меню здесь, хоть и с уклоном в грузинскую кухню, нашло место и для классических паст (от 500 рублей). Супы тоже разные — от грибного крем-супа, солянки и сливочного супа с семгой, до грузинских, в том числе, редкого для Томска чакапули с бараниной. Их стоимость начинается от 350 рублей.

Фото: ресторан «Грузия и вино»

Закуски (от 350 рублей) грузинские, но кроме пхали, сациви, рулетиков из баклажан, жареного сулугуни, здесь попадается и сельдь по-сибирски, и грузди со сметаной, и овощные, мясные и сырные тарелки.

Салаты (от 400 рублей) снова микс: либо грузинские (много вариантов с баклажанами, также обещано несколько вариантов с грузинскими заправками), либо популярные «Цезари», «Лосось с творожным сыром» или «Ростбиф с овощами».

Конечно, в меню есть хинкали (от 100 рублей) традиционных версий — с мясом либо с сыром. Порция из трех хинкали с бульоном «от шефа» обойдется в 490 рублей.

Такая порция из трех хинкали с бульоном «от шефа» обойдется в 490 рублей. Фото: ресторан «Грузия и вино»

В горячем несколько разделов. Один грузинский (от 400 рублей), где есть любопытные варианты, к примеру, чкмерули с креветками, а не только с курицей; язык по-грузински; шемцвари катами (куриный шашлык с сулугуни и шампиньонами).

Отдельно собраны блюда на углях (от 300 рублей за 100 граммов) — это шашлыки, в том числе из баранины; рыба, приготовленная на решетке; люля-кебабы и люля-пури (аналоги хачапури, только с мясом).

Блюда на углях в ресторане тоже подают. Фото: ресторан «Грузия и вино»

В разделе «выпечка» (от 550 рублей) собрано немало вариантов хачапури. Из интересного — слоеное тесто, вариант с пепперони и с лобио. Десерты (от 300 рублей) — грузинское варенье, мороженое, шоколадный фондан, штрудель, переименованный в «штруделидзе», и пирожные.

Карта бара средней величины. Есть авторские лимонады и безалкогольные коктейли от 200 рублей, соки и вода от 100 рублей. Из горячего — традиционные варианты кофе от 150 рублей, привычные варианты чая от 300 рублей, авторские — от 350 рублей, вроде брусничного с имбирем и кардамоном. Грузинских своеобразных вкусов не представлено.

Крепкие напитки от 160 рублей. Хороший выбор виноградной водки (от 350 рублей) — по несколько вариантов и грузинской чачи, и итальянской граппы. В пивном разделе (от 300 рублей) найдется грузинское и армянское пиво, но только светлое. Коктейлей (от 400 рублей) совсем немного, это давние популярные варианты, вроде виски-колы.

Винная карта отдельная (бокал от 400 рублей), вариантов из Грузии не больше, чем всех остальных — европейских, австралийских и южноамериканских.

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