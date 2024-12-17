Томичей приглашают обратиться к исторической памяти на «Таежной триеннале»

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2024 // Фото: предоставлено организаторами

Во пятницу, 20 декабря, в томском музее «Следственная тюрьма НКВД» откроется выставка «Таёжная триеннале: ландшафты памяти». Посетители смогут увидеть работы авторов из Томска, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Новосибирска.

Как уточняют организаторы, все произведения объединены темой обращения к исторической памяти и наследию, в том числе трудовому — времени освоения и покорения Сибири, массовых переселений, репрессий и других событий, требующих осмысления.

— На выставке будут представлены произведения, выполненные в авторских техниках, живопись, ассамбляж и видеоарт. Часть работ сделана специально для «Триеннале», — рассказала «Томскому Обзору» куратор проекта Лукия Мурина. — Идея «Таёжной триеннале» возникла несколько лет назад и с тех пор немного трансформировалась. Но состав художников практически не изменился. Что мне кажется очень важным — авторы за эти годы прошли большой путь и продолжают работать с темой памяти и обращаются к истории Сибири.

По словам куратора проекта, произведения художников Евгения Шелепова и Ивана Демьяненко показывают сибирские ландшафты, за которыми скрывается историческое прошлое. Работы Янины Болдыревой, Николая Исаева и Анны Бакшаевой напрямую отсылают к лагерному прошлому Сибири.

— Обращение к прошлому — это всегда важно и всегда актуально. Способствует понимаю современных событий. Многие исторические моменты, не только трагические нуждаются в осмыслении. В истории Сибири и Томска, в частности, кроется много интересных сюжетов, которые созданы для того, чтобы их рассказывать. И рассказывать не только в научных публикациях, но и с помощью современного искусства, — подчеркнула Лукия Мурина.

К открытию выставки организаторы подготовили ряд мероприятий. Так, 20 декабря пройдёт презентация итогов исследования куратора и искусствоведа Лукии Муриной «Тема памяти и трудного наследия в сибирском искусстве ХХ-ХХI веков». Начало в 18.30.

Затем, 22 декабря, новосибирская художница Янина Болдырева проведёт артист-ток «Работа с семейной историей с помощью современного искусства». Начало в 16:00.

Во вторник, 24 декабря, в 18:30 в музее стартует экскурсия по выставке, которую проведет Лукия Мурина.

На все мероприятия в рамках выставки вход свободный.

18+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».