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Движение грузового транспорта ограничили из-за непогоды в Томской области

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В Томской области из-за неблагоприятных дорожных условий ввели ограничение движения транспорта на региональных дорогах.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, речь идет об участке с 61 по 142 километр трассы дороги «Каргала-Бакчар», с 0 по 78 километр автомобильной дороги «Бакчар-Коломино-Подгорное», с 71 по 169 километр автомобильной дороги «Могильный Мыс-Парабель-Каргасок», а также на всем протяжении автомобильной дороги «Каргасок-Средний Васюган».

В сообщении уточняется, что причиной для введения ограничений послужили обильный снегопад, сильный ветер и связанный с ними риск возникновения ДТП. Движение будет восстановлено после нормализации погодных условий и приведения дорог в нормативное состояние.

Сейчас на указанных участках дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

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