«Умножая таланты»: «Газпром нефть» приглашает старшеклассников на интеллектуальный турнир

16 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Начался прием заявок на интеллектуальный турнир для старшеклассников «Умножая таланты». Его участники получат практический опыт решения задач, применимых в нефтегазовой отрасли, а победители и призеры турнира — дополнительные баллы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) при поступлении в ведущие вузы России.

«Умножая таланты» — один из крупнейших российских образовательных проектов по поддержке талантливых школьников. Турнир ежегодно организует компания «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города». Принять участие могут школьники 8–11 классов из ЯНАО, ХМАО-Югры, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Подать заявку можно до 19 февраля на цифровой платформе «Родные города».

По итогам тестирования будут сформированы команды, которые примут участие в региональном этапе турнира. Им предстоит решать и защищать перед экспертами практические задачи по цифровым технологиям, нефтехимии и математическому моделированию. Победители отправятся на финал «Умножая таланты», который пройдет в Санкт-Петербурге в апреле.

Главная награда турнира — до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие российские университеты: Санкт-Петербургский государственный университет, Высшую школу экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, МИРЭА — Российский технологический университет, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет и Томский политехнический университет.

Турнир «Умножая таланты» проводится уже в десятый раз. Проект помогает выявлять талантливых школьников, в том числе из отдаленных территорий и небольших населенных пунктов. Интеллектуальное соревнование отличается от классических олимпиад своей ориентированной на реальные задачи бизнеса программой. В рамках турнира участники работают в командах над решением актуальных задач нефтегазовой отрасли, а также принимают участие в лекциях и семинарах по развитию гибких навыков.

В Томске, а также Парабельском и Каргасокском районах области, турнир проходит при поддержке «Газпромнефть-Востока».

— Участие в турнире «Умножая таланты» помогает одаренным старшеклассникам раскрыть свои способности и начать строить успешную карьеру уже со школьной скамьи. Причем независимо от того, где они живут — в крупных городах или отдаленных селах. Под руководством профессионалов ребята предлагают идеи и разрабатывают проекты, развивают навыки коммуникации, учатся работать в команде, заводят новые знакомства и обретают уверенность в своих силах. Решение практических задач, связанных с работой в нефтяной отрасли, помогает школьникам лучше понять свои профессиональные предпочтения, а дополнительные баллы к ЕГЭ дают весомые преимущества при поступлении в лучшие вузы страны, — считает директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

— Когда школьники решают сложные задачи и стремятся разобраться в новой для себя теме, они реально преумножают свои знания, поэтому название турнира как нельзя лучше отражает его цель и направленность — выявить талантливых подростков во многих уголках нашей страны. У томских школьников есть прекрасная возможность получить дополнительные баллы при поступлении и погрузиться в тематику нефтяной отрасли, что поможет определиться с будущей профессией, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» — проект по формированию исследовательских компетенций старшеклассников в науке, технологиях и инжиниринге. Входит в систему образовательных проектов программы социальных инвестиций «Родные города». Турнир проводится для учеников 8-11 классов из ЯНАО, ХМАО-Югры, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Победители и призеры получают до 10 дополнительных баллов к Единому государственному экзамену при поступлении в ведущие вузы России. С 2015 года в «Умножая таланты» приняли участие более 20 000 школьников.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».